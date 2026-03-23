Уиткофф подвел итоги второго дня переговоров Украины и США

Уиткофф подвел итоги второго дня переговоров Украины и США

Дата публикации 23 марта 2026 04:01
Специальный посланник США Стив Уиткофф. REUTERS/Kent Nishimura

В воскресенье, 22 марта, во Флориде делегации США и Украины собрались на второй день переговоров. Встреча стала еще одним шагом к установлению длительного мирного соглашения.

Об этом в соцсети Х сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Второй день переговоров

"Конструктивные переговоры основывались на прогрессе, достигнутом накануне, и сосредотачивались на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на важных гуманитарных усилиях в регионе", — отметил Уиткофф.

В состав американской делегации вошли спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груенбаум. Украину же представили секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица.

"Остаемся воодушевленными продолжением содержательного взаимодействия и благодарим Дональда Трампа за его непоколебимое лидерство в продвижении этих усилий", — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обмены пленными могут продолжиться. Такое заявление он сделал после встречи украинской переговорной группы с представителями США.

Также мы сообщали, что Умеров подвел итоги второго дня переговоров в США. Одним из ключевых вопросов встречи стало продолжение обменов пленными между Украиной и Россией.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
