У США порахували, скільки Росія заробила після зняття санкцій

Президент США Дональд Трамп прямує разом із державним секретарем Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Послаблення американських санкцій проти російської нафти дасть Москві максимум близько 2 млрд доларів додаткового доходу. Але цю суму вважають несуттєвою для російського бюджету, мовляв, нижча ціна на нафту в підсумку обмежує прибутки Росії.

Саме таке рішення Вашингтона пояснив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю CBS News, яке цитує Новини.LIVE.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що пом'якшення санкцій проти російської нафти, запроваджене Вашингтоном, принесе Москві лише незначний фінансовий ефект. За його оцінкою, ідеться максимум про 2 млрд доларів додаткового прибутку.

Пояснюючи цю позицію, Бессент зосередився на впливі нафтових цін на доходи Росії. На його думку, для Москви гірший сценарій буде, якщо станеться різке зростання світової ціни на нафту, яке дало б їй значно більші надходження.

"Суть у тому, що краще? Чи отримає Росія більше грошей, якщо нафта коштує 150 доларів, і вони отримують 70% від цього, це 105 доларів, чи якщо нафта залишається нижче 100? Тобто вони отримують менше грошей. Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, становить 2 мільярди доларів, що дорівнює одному дню бюджету Російської Федерації"", — сказав Скотт Бессент.

За словами міністра, логіка рішення полягає саме в тому, щоб не допустити стрибка цін на нафту на світовому ринку. У Вашингтоні вважають, що зниження напруги на ринку енергоносіїв і стабілізація вартості бареля в підсумку скорочують потенційні доходи Росії, навіть якщо санкційний режим тимчасово послаблюється.

Бессент також заявив, що головним напрямком експорту російської нафти залишається наразі Китай. За його словами, саме китайська сторона купує понад 90% таких поставок.

Різкий стрибок цін на нафту стався після початку військової операції США в Ірані, серії атак по найбільших НПЗ та блокуванню Ормузької протоки. На тлі цього на початку березня Дональд Трамп прийняв рішення скасувати деякі санкції на російську нафту. Дане рішення викликало бурхливу реакцію з боку ЄС та України. Так зауважили, що саме нафтові доходи допомагають Росії продовжувати вести війну проти України.

Втім у США заявили, що таке рішення є тимчасовим і санкції проти Росії повернуть назад щойно стабілізується ситуація на Близькому Сході.

Натомість ціни на пальне невпинно ростуть не лише в Україні. У всіх країнах ЄС різко здорожчав бензин, а деякі країни запровадили обмеження на продаж палива, щоб уникнути спекуляції.