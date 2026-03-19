У Європі стрімко дорожчає пальне на всіх АЗС: влада шукає рішення

Черги на АЗС у Словаччина. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

У Європі станом на 19 березня ціни на пальне продовжують зростати. Німеччині бензин і дизель тримаються вище 2 євро за літр, а в Польщі середня ціна пального зростає майже щодня. На деяких АЗС вишикувалися великі черги з автомобілів, а уряди вже переходять до екстрених рішень.

Скільки коштує пальне в Європі 19 березня

У Німеччині, за даними ADAC, середня ціна літра Super E10 17 березня сягнула €2,042, а дизелю — €2,162. Бензин уже дев'ятий день поспіль тримається вище позначки €2 за літр, так само як і дизель.

Ціни на АЗС Shell в Німеччині. Фото: Новини.LIVE

Табло з цінниками на паливо в Німеччині 19 березня. Фото: Новини.LIVE

У Польщі зростання цін на паливо також не зупинилося. Якщо 16 березня середня ціна бензину становила 6,19 zł за літр, а дизелю — 6,78 zł, то 18 березня це вже було 6,27 zł і 6,91 zł відповідно. За даними Fuelo станом на 19 березня середня ціна на бензин у Польщі піднявся до 6,32 zł за літр, а дизель — до 7,00 zł. Тобто за три дні обидва види пального ще більше подорожчали.

Вартість палива в Польщі 19 березня. Фото: Новини.LIVE

Яка ситуація в світі на ринку нафти і коли подешевшає паливо

Тим часом Reuters 19 березня повідомляв, що Brent у ході торгів піднімався до $115,10 за барель через нові удари по енергетичній інфраструктурі на Близькому Сході. Відтак швидкого й відчутного здешевлення на заправках поки ніхто не чекає.

На цьому тлі країни ЄС уже почали втручатися в ринок. 18 березня Австрія оголосила про тимчасове зниження податку на бензин і дизель на 5 євроцентів за літр, а також про обмеження маржі продавців. У Відні заявили, що в сукупності це має знизити ціну приблизно на 10 євроцентів за літр.

Того ж дня Словаччина пішла іншим шляхом. Там дозволили АЗС обмежувати продаж дизелю не більше повного бака і ще 10 літрів зверху на авто. Крім того, уряд дав заправкам право ставити вищі ціни на дизель для машин з іноземною реєстрацією. Reuters пояснював це різким зростанням "паливного туризму" і проблемами з постачанням.

Сьогодні, 19 березня, до антикризових кроків долучилася й Італія. За даними Reuters, уряд заклав 417,4 млн євро на тимчасове зниження акцизів на бензин і дизель мінімум до 7 квітня.

Також експерти вважають, що ціни на паливо в Україні можуть піднятися до позначки 100 грн за 1 літр. Інші аналітики оцінюють, що різкий скачок цін на пальне неминуче вплине на ціноутворення. Зокрема, подорожчають усі види послуг та товарів.