Головна Новини дня У країнах Європи ціни на бензин за тиждень зросли на 9–21%

У країнах Європи ціни на бензин за тиждень зросли на 9–21%

Дата публікації: 16 березня 2026 16:21
У країнах Європи ціни на бензин за тиждень зросли на 9–21%
Ціни на пальне на АЗС Німеччини 16 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

У країнах Європейського Союзу за останній тиждень помітно подорожчало пальне. Ринок відреагував на загострення ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на постачання нафтопродуктів. Через це вартість бензину та дизелю на європейських АЗС почала швидко зростати.

Про це інформує Новини.LIVE у понеділок, 16 березня.

Читайте також:

У Європі суттєво зросли ціни на бензин

Як відомо, однією з причин різкого подорожчання пального стало блокування Іраном Ормузької протоки — стратегічного морського маршруту, яким транспортується до 40% світового обсягу нафтопродуктів. Обмеження руху суден через цей шлях спричинило напруження на ринку енергоносіїв і швидко відобразилося на цінах у Європі.

У Німеччині середня вартість бензину Євро-95 нині становить 2,07 євро (близько 104 гривні) за літр. Дизельне пальне коштує ще дорожче — близько 2,16 євро (приблизно 109 гривень). За останні сім днів ціни зросли на 9,9% та 19,37% відповідно.

Ціни на бензин у Польщі 16 березня
Ціни на АЗС у Польщі 16 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Водночас у Польщі пальне традиційно дешевше, однак і там зафіксували відчутне подорожчання. Бензин Євро-95 у середньому продають по 6,79 злотих (близько 80,51 грн) або 1,6 євро, що на 9,1% більше, ніж тижнем раніше. Дизельне пальне коштує приблизно 7,99 злотих (приблизно 194 гривні) або 1,87 євро, подорожчавши на 21,3%.

Аналітики зазначають, що нинішні ціни поступово наближаються до рівнів, які фіксували навесні 2022 року. Тоді, невдовзі після початку повномасштабної війни Росії проти України, бензин Євро-95 у Німеччині підіймався до 2,25 євро (близько 113 гривень) за літр, а дизель — до 2,31 євро (приблизно 117 гривень).

Раніше ми повідомляли, що в країнах Європи почала зростати вартість бензину, зокрема у Німеччині та Польщі. Так, 9 березня в Німеччині літр бензину коштував понад 2 євро.

Нещодавно фінансовий аналітик Олексій Кущ припустив, що вартість пального в Україні може зрости до 100 гривень за літр. За його словами, такий сценарій можливий у разі подальшого загострення війни на Близькому Сході.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна попереджала, що ціна на бензин в Україні може піднятися до 150 гривень за літр. За її словами, таке можливо, якщо Антимонопольний комітет не втрутиться у ситуацію з подорожчанням пального.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
