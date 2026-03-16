В странах Европы цены на бензин за неделю выросли на 9-21%

В странах Европы цены на бензин за неделю выросли на 9-21%

Дата публикации 16 марта 2026 16:21
В странах Европы цены на бензин за неделю выросли на 9-21%
Цены на топливо на АЗС Германии 16 марта 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В странах Европейского Союза за последнюю неделю заметно подорожало топливо. Рынок отреагировал на обострение ситуации на Ближнем Востоке, что повлияло на поставки нефтепродуктов. Из-за этого стоимость бензина и дизеля на европейских АЗС начала быстро расти.

Об этом информирует Новини.LIVE в понедельник, 16 марта.

Как известно, одной из причин резкого подорожания топлива стало блокирование Ираном Ормузского пролива — стратегического морского маршрута, по которому транспортируется до 40% мирового объема нефтепродуктов. Ограничение движения судов через этот путь вызвало напряжение на рынке энергоносителей и быстро отразилось на ценах в Европе.

В Германии средняя стоимость бензина Евро-95 сейчас составляет 2,07 евро (около 104 гривен) за литр. Дизельное топливо стоит еще дороже — около 2,16 евро (примерно 109 гривен). За последние семь дней цены выросли на 9,9% и 19,37% соответственно.

Ціни на бензин у Польщі 16 березня
Цены на АЗС в Польше 16 марта 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В то же время в Польше топливо традиционно дешевле, однако и там зафиксировали ощутимое подорожание. Бензин Евро-95 в среднем продают по 6,79 злотых (около 80,51 грн) или 1,6 евро, что на 9,1% больше, чем неделей ранее. Дизельное топливо стоит примерно 7,99 злотых (примерно 194 гривны) или 1,87 евро, подорожав на 21,3%.

Аналитики отмечают, что нынешние цены постепенно приближаются к уровням, которые фиксировали весной 2022 года. Тогда, вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины, бензин Евро-95 в Германии поднимался до 2,25 евро (около 113 гривен) за литр, а дизель — до 2,31 евро (примерно 117 гривен).

Ранее мы сообщали, что в странах Европы начала расти стоимость бензина, в частности в Германии и Польше. Так, 9 марта в Германии литр бензина стоил более 2 евро.

Недавно финансовый аналитик Алексей Кущ предположил, что стоимость топлива в Украине может вырасти до 100 гривен за литр. По его словам, такой сценарий возможен в случае дальнейшего обострения войны на Ближнем Востоке.

Ранее народный депутат Нина Южанина предупреждала, что цена на бензин в Украине может подняться до 150 гривен за литр. По ее словам, такое возможно, если Антимонопольный комитет не вмешается в ситуацию с подорожанием топлива.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
