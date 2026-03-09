Какие цены на топливо в Европе 9 марта — стоимость дизеля и бен

Цены на топливо в Европе. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 9 марта 2026 года цены на топливо в большинстве стран Европы начали расти. Основная причина — резкое подорожание нефти на мировых рынках, которое связывают с напряженностью на Ближнем Востоке и рисками перебоев поставок

Сколько стоит топливо в Европе

На заправках в Берлине дизель стоит уже около 2,25 евро за литр (≈113 грн), а бензин E10 — примерно 2,01 евро (≈101 грн), Super — около 2,10 евро (≈106 грн). Премиальные виды топлива могут достигать 2,36-2,39 евро за литр (≈119-120 грн).

Стоимость топлива в Германии. Фото: Новини.LIVE

Рост цен также произошел в Польше. Сейчас стоимость топлива следующая:

дизель — примерно на 50 евроцентов (≈25 грн);

бензин — примерно на 40 евроцентов (≈20 грн).

Стоимость топлива в Польше. Фото: Новини.LIVE

В то же время водители отмечают, что цены могут отличаться в зависимости от конкретной АЗС.

Рост цен на топливо в Украине

По состоянию на 9 марта цены на топливо в Украине до сих пор остаются высокими после резкого роста. К примеру, стоимость литра бензина марки "95-й" составляет от 65,25 грн и выше. А литр дизеля стоит от от 67,25 грн.

В то же время директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн прогнозирует, что уже до конца недели может произойти новый скачок цен на топливо. По его словам, для урегулирования цен в мире могут раскрыть нефтяные резервы, снизить налоги и применить другие доступные механизмы.

В то же время Даниил Гетманцев предупредил АЗС о штрафах из-за роста цен на топливо. По его словам, синхронный рост цен на украинских заправках на 10-15% не имеет объективных экономических причин.