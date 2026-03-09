Сколько стоит топливо в Украине 9 марта — цены на бензин

Цены на топливо в Киеве 8 марта 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В Украине по состоянию на 9 марта цены на топливо продолжают колебаться после недавних скачков вверх. Причиной тому стал конфликт на Ближнем Востоке, который привел к нестабильности на мировых рынках.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на бензин в Киевской области 9 марта

Согласно данным Минфина, в Киевской области 9 марта цены на топливо на автозаправках пока стабильны. В частности, стоимость литра бензина марки "95-й" составляет от 65,25 грн и выше, а премиальный "А 95+" — от 69,99 грн за литр.

Тем временем цены на дизельное топливо стартуют минимум от 67,25 грн за литр, а стоимость газа от 36,99 грн за литр и выше.

Цены на бензин во Львове 9 марта

Во Львове литр "95-го" бензина по состоянию на вечер 8 марта стоит от 65,99 до 70,99 грн, а премиальный "А 95+" — от 70,90 до 73,99 грн за литр.

Сколько стоит бензин в Харькове 9 марта

В Харькове сегодня цены на топливо на таком уровне:

Бензин "А 95" — от 63,90 грн за литр;

Бензин "А 95+ — от 66,98 грн за литр;

Бензин "А 92" — от 63,99 грн за литр;

Дизельное топливо (ДТ) — от 63,90 грн за литр;

Автомобильный газ (пропан-бутан) — от 37,78 грн за литр.

Цены на топливо в Украине 9 марта

По состоянию на вечер 9 марта 2026 года средние цены на топливо на автозаправках все ще высокие и не продолжали падать с 6 марта. Согласно данным Минфина, цены 8 числа были такими:

"А 95+" — 72,31 грн,

"А 95" — 68,37 грн,

"А 92" — 65,80 грн,

дизель — 69,10 грн,

газ — 40,33 грн.

Отметим, что за неделю, начиная с начала конфликта на Ближнем Востоке, цены на бензин и дизель повысились примерно на 5-10 грн за литр на многих АЗС. Также важно учитывать момент, что цену могут отличаться между сетями АЗС, регионами и отдельными станциями.

Каковы прогнозы по ценам на бензин в Украине

Напомним, несколько дней назад эксперт по экономике Алексей Кущ заявил, что прогнозирует подорожание топлива до 100 гривен за литр. По его словам, так может произойти, если цена за баррель нефти подорожает до 120 долларов.

При этом нардеп Нина Южанина считает, что цена на бензин может вырасти и вовсе до 150 грн. Она предупредила, что такой рост отразится на ценах на большинстве товаров в Украине.