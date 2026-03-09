Відео
Головна Новини дня Які ціни на бензин і дизпаливо в Україні сьогодні

Які ціни на бензин і дизпаливо в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 00:05
Скільки коштує пальне в Україні 9 березня - ціни на бензин
Ціни на паливо в Києві 8 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

В Україні 9 березня ціни на паливо досі залишаються високими після різкого зростання. Причиною подорожання стала війна на Близькому Сході, що у свою чергу призвела до нестабільності на світових ринках.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Ціни на бензин у Київській області 9 березня

Згідно з даними Мінфіну, у Київській області 9 березня ціни на пальне на автозаправках поки що стабільні. Зокрема, вартість літра бензину марки "95-й" становить від 65,25 грн і вище, а преміальний "А 95+" — від 69,99 грн за літр.

Ціни на пальне в Києві 9 березня
Скріншот цін на пальне. Фото: Мінфін

Тим часом ціни на дизельне паливо стартують щонайменше від 67,25 грн за літр, а вартість газу від 36,99 грн за літр і вище.

Ціни на бензин у Львові 9 березня

У Львові літр "95-го" бензину станом на вечір 8 березня коштує від 65,99 до 70,99 грн, а преміальний "А 95+" — від 70,90 до 73,99 грн за літр.

Ціни на бензин у Львові 9 березня
Скріншот цін на пальне. Фото: Мінфін

Скільки коштує бензин у Харкові 9 березня

У Харкові сьогодні ціни на пальне на такому рівні:

  • Бензин "А 95" — від 63,90 грн за літр;
  • Бензин "А 95+ — від 66,98 грн за літр;
  • Бензин "А 92" — від 63,99 грн за літр;
  • Дизельне паливо (ДП) - від 63,90 грн за літр;
  • Автомобільний газ (пропан-бутан) — від 37,78 грн за літр.
Ціни на бензин у Харкові 9 березня
Скріншот цін на пальне. Фото: Мінфін

Ціни на пальне в Україні 9 березня

Станом на вечір 9 березня 2026 року середні ціни на пальне на автозаправках все ще високі і не продовжували падати з 6 березня. Згідно з даними Мінфіну, ціни 8 числа були такими:

  • "А 95+" — 72,31 грн,
  • "А 95" — 68,37 грн,
  • "А 92" — 65,80 грн,
  • дизель — 69,10 грн,
  • газ — 40,33 грн.

Зазначимо, що за тиждень, починаючи з початку конфлікту на Близькому Сході, ціни на бензин і дизель підвищилися приблизно на 5-10 грн за літр на багатьох АЗС. Також важливо враховувати момент, що ціни можуть відрізнятися між мережами АЗС, регіонами та окремими станціями.

Які прогнози щодо цін на бензин в Україні

Нагадаємо, кілька днів тому експерт з економіки Олексій Кущ заявив, що прогнозує подорожчання палива до 100 гривень за літр. За його словами, так може статися, якщо ціна за барель нафти подорожчає до 120 доларів.

При цьому нардеп Ніна Южаніна вважає, що ціна на бензин може зрости і зовсім до 150 грн. Вона попередила, що таке зростання позначиться на цінах на більшість товарів в Україні.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
