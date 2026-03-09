Видео
Главная Новости дня Как Тарас Шевченко стал символом украинской нации

Как Тарас Шевченко стал символом украинской нации

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 08:23
Тарас Шевченко — жизнь, творчество и наследие великого украинского поэта
Тарас Шевченко. Фото: Pinterest, Львовский облсовет. Коллаж: Новини.LIVE

9 марта вспоминают Тараса Шевченко — одного из самых известных деятелей украинской культуры. Поэт, художник и мыслитель оставил после себя творческое наследие, которое сыграло важную роль в становлении украинской литературы и формировании национального сознания.

Новини.LIVE рассказывают все, что известно о выдающемся поэте, художнике и общественном деятеле.

Детство и юность

Шевченко часто называют духовным символом украинского народа, ведь его поэзия стала голосом борьбы за свободу и достоинство.

Родился будущий поэт 9 марта 1814 года в селе Моринцы на Черкасщине. Его семья принадлежала к крепостным, которые находились в собственности помещика. Вскоре после рождения мальчика семья переехала в село Кирилловка, где прошли его детские годы.

Жизнь семьи была непростой. Отец будущего поэта работал в поле и пытался обеспечить детей самым необходимым. В то же время он умел читать и писать, что было редкостью среди крестьян того времени.

Шевченко - фото 1


Поэт Тарас Шевченко в молодом возрасте. Фото: Pinterest

Ранние годы Тараса были полны испытаний. В девятилетнем возрасте он потерял мать, а через несколько лет умер и отец. Оставшись сиротой, парень вынужден был работать и жить у разных родственников.

Образование и первые проявления таланта

Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, он стремился к учебе. В детстве он посещал школу при местном дьяке, где научился читать и писать. Именно тогда появилось его увлечение рисованием.

Шевченко пытался копировать иконы и различные изображения, совершенствуя свои художественные способности. Рисование постепенно стало главной страстью его жизни.

Позже талант Шевченко заметили представители украинской интеллигенции и художники. Благодаря их поддержке он получил возможность учиться в Императорская академия художеств в Санкт-Петербурге.

Именно в этом городе он начал активно развиваться как художник и поэт. Обучение в художественной среде помогло ему раскрыть свой творческий потенциал.

Литературная деятельность

В 1840 году увидел свет сборник стихов Кобзарь, который стал одной из важнейших книг в истории украинской литературы.

В своих произведениях Шевченко поднимал темы истории Украины, судьбы крестьян, борьбы за свободу и национального достоинства. Его поэзия сочетала эмоциональность, острую социальную критику и глубокий патриотизм.

Тарас Шевченко
Памятник Тарасу Шевченко. Фото: Pixabay

Именно благодаря "Кобзарю" Шевченко получил широкую известность и стал одним из самых влиятельных украинских поэтов.

Что еще известно об украинском Кобзаре

Кроме литературы, Шевченко оставил значительный след в искусстве. Он создал сотни картин, гравюр и рисунков. Его работы отличаются высоким мастерством и глубоким содержанием. В 1860 году художнику было присвоено звание академика гравюры в Императорской академии художеств.

Последние годы жизни поэта прошли в Санкт-Петербурге. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства и проблемы со здоровьем, он продолжал писать и работать над новыми произведениями.

Умер поэт 10 марта 1861 года. Сначала его похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Однако в соответствии с завещанием поэта его перезахоронили в Украине — на Чернечей горе возле города Канев. Сегодня это место известно как Тарасова гора и является одним из важных культурных символов страны.

Сегодня памятники поэту установлены во многих городах Украины и мира. Его именем названы улицы, университеты, театры и культурные учреждения.

Интересные факты о Тарасе Шевченко

Тарас Шевченко был не только поэтом, но и профессиональным художником — он создал более тысячи художественных работ.

Первый тираж "Кобзаря" составлял всего около тысячи экземпляров, но книга быстро стала известной.

Шевченко писал не только стихи, но и прозу, дневники и письма.

Во многих странах мира установлены памятники украинскому поэту.

Его творчество переведено более чем на 100 языков мира.

За всю свою жизнь Шевченко пробыл в Украине всего 15 лет.

Имел рост всего 164 сантиметра.

При жизни поэт называл Кобзарем основоположника современной украинской литературы Ивана Котляревского.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
