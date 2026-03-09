День народження Тараса Шевченка — чим відомий великий український поет

Тарас Шевченко. Фото: Pinterest, Львівська облрада. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 березня, вшановують день народження Тараса Шевченка — поета, що став символом України. Його творчість справила величезний вплив на розвиток української літератури, культури та національної самосвідомості.

Новини.LIVE розповідають все, що відомо про видатного поета, художника та громадського діяча.

Реклама

Читайте також:

Дитинство та юність

Шевченка часто називають духовним символом українського народу, адже його поезія стала голосом боротьби за свободу та гідність.

Народився майбутній поет 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині. Його родина належала до кріпаків, які перебували у власності поміщика. Невдовзі після народження хлопчика сім’я переїхала до села Кирилівка, де минули його дитячі роки.

Життя родини було непростим. Батько майбутнього поета працював у полі та намагався забезпечити дітей найнеобхіднішим. Водночас він умів читати й писати, що було рідкістю серед селян того часу.





Поет Тарас Шевченко в молодому віці. Фото: Pinterest

Ранні роки Тараса були сповнені випробувань. У дев’ятирічному віці він втратив матір, а за кілька років помер і батько. Залишившись сиротою, хлопець змушений був працювати та жити в різних родичів.

Освіта та перші прояви таланту

Попри складні життєві обставини, він прагнув до навчання. У дитинстві він відвідував школу при місцевому дяку, де навчився читати та писати. Саме тоді з’явилося його захоплення малюванням.

Шевченко намагався копіювати ікони та різні зображення, удосконалюючи свої художні здібності. Малювання поступово стало головною пристрастю його життя.

Пізніше талант Шевченка помітили представники української інтелігенції та митці. Завдяки їхній підтримці він отримав можливість навчатися в Імператорська академія мистецтв у Санкт-Петербурзі.

Саме в цьому місті він почав активно розвиватися як художник і поет. Навчання у мистецькому середовищі допомогло йому розкрити свій творчий потенціал.

Літературна діяльність

У 1840 році побачила світ збірка поезій Кобзар, яка стала однією з найважливіших книг в історії української літератури.

У своїх творах Шевченко порушував теми історії України, долі селян, боротьби за свободу та національної гідності. Його поезія поєднувала емоційність, гостру соціальну критику та глибокий патріотизм.

Пам’ятник Тарасу Шевченку. Фото: Pixabay

Саме завдяки "Кобзарю" Шевченко здобув широку популярність і став одним із найвпливовіших українських поетів.

Що ще відомо про українського Кобзаря

Окрім літератури, Шевченко залишив значний слід у мистецтві. Він створив сотні картин, гравюр і малюнків. Його роботи відзначаються високою майстерністю та глибоким змістом. У 1860 році митцю було присвоєно звання академіка гравюри в Імператорській академії мистецтв.

Останні роки життя поета минули в Санкт-Петербурзі. Попри складні життєві обставини та проблеми зі здоров’ям, він продовжував писати й працювати над новими творами.

Помер поет 10 березня 1861 року. Спочатку його поховали на Смоленському кладовищі в Санкт-Петербурзі. Однак відповідно до заповіту поета його перепоховали в Україні — на Чернечій горі біля міста Канів. Сьогодні це місце відоме як Тарасова гора і є одним із важливих культурних символів країни.

Сьогодні пам’ятники поетові встановлені в багатьох містах України та світу. Його ім’ям названі вулиці, університети, театри та культурні установи.

Цікаві факти про Тараса Шевченка

Тарас Шевченко був не лише поетом, а й професійним художником — він створив понад тисячу мистецьких робіт.

Перший тираж "Кобзаря" складав лише близько тисячі примірників, але книга швидко стала відомою.

Шевченко писав не тільки вірші, а й прозу, щоденники та листи.

У багатьох країнах світу встановлено пам’ятники українському поетові.

Його творчість перекладена більше ніж на 100 мов світу.

За все своє життя Шевченко пробув в Україні лише 15 років.

Мав зріст лише 164 сантиметри.

За життя поет називав Кобзарем основоположника сучасної української літератури Івана Котляревського.

Нагадаємо, вчора в Україні відзначали Міжнародний жіночий день. Новини.LIVE писали, що не можна дарувати на таке свято, щоб не накликати біди.

Також ми публікували календар свят на березень.