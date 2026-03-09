Ціни на пальне в Європі — скільки коштує дизель та бензин

Ціни на пальне в Європі. Фото: Новини.LIVE

В Європі останніми днями теж спостерігається підвищення цін на пальне. Так, в Німеччині і літр уже понад 2 євро.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Скільки коштує пальне в Європі

На заправках у Берліні дизель коштує вже близько 2,25 євро за літр (≈113 грн), а бензин E10 — приблизно 2,01 євро (≈101 грн), Super — близько 2,10 євро (≈106 грн). Преміальні види пального можуть сягати 2,36–2,39 євро за літр (≈119–120 грн).

Вартість пального в Німеччині. Фото: Новини.LIVE

Зростання цін також відбулося у Польщі. Зараз вартість пального така:

дизель — приблизно на 50 євроцентів (≈25 грн);

бензин — приблизно на 40 євроцентів (≈20 грн).

Вартість пального у Польщі. Фото: Новини.LIVE

Водночас водії зазначають, що ціни можуть відрізнятися залежно від конкретної АЗС.

Ріст цін на пальне в Україні

Станом на 9 березня ціни на паливо в Україні досі залишаються високими після різкого зростання. До прикладу, вартість літра бензину марки "95-й" становить від 65,25 грн і вище. А літр дизелю коштує від від 67,25 грн.

Водночас директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозує, що вже до кінця тижня може відбутися новий стрибок цін на пальне. За його словами, задля врегулювання цін у світі можуть розкрити нафтові резерви, знизити податки та застосувати інші доступні механізми.

Водночас Данило Гетманцев попередив АЗС про штрафи через зростання цін на пальне. За його словами, синхронне зростання цін на українських заправках на 10-15% не має об'єктивних економічних причин.