Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Європі зростають ціни на пальне

В Європі зростають ціни на пальне

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 23:57
Ціни на пальне в Європі — скільки коштує дизель та бензин
Ціни на пальне в Європі. Фото: Новини.LIVE

В Європі останніми днями теж спостерігається підвищення цін на пальне. Так, в Німеччині і літр уже понад 2 євро.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує пальне в Європі

На заправках у Берліні дизель коштує вже близько 2,25 євро за літр (≈113 грн), а бензин E10 — приблизно 2,01 євро (≈101 грн), Super — близько 2,10 євро (≈106 грн). Преміальні види пального можуть сягати 2,36–2,39 євро за літр (≈119–120 грн).

Ціни на пальне в Німеччині 9 березня
Вартість пального в Німеччині. Фото: Новини.LIVE

Зростання цін також відбулося у Польщі. Зараз вартість пального така:

  • дизель — приблизно на 50 євроцентів (≈25 грн);
  • бензин — приблизно на 40 євроцентів (≈20 грн).
Ціни на пальне в Польщі 9 березня
Вартість пального у Польщі. Фото: Новини.LIVE

Водночас водії зазначають, що ціни можуть відрізнятися залежно від конкретної АЗС.

Ріст цін на пальне в Україні

Станом на 9 березня ціни на паливо в Україні досі залишаються високими після різкого зростання. До прикладу, вартість літра бензину марки "95-й" становить від 65,25 грн і вище. А літр дизелю коштує від від 67,25 грн. 

Водночас директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозує, що вже до кінця тижня може відбутися новий стрибок цін на пальне. За його словами, задля врегулювання цін у світі можуть розкрити нафтові резерви, знизити податки та застосувати інші доступні механізми.

Водночас Данило Гетманцев попередив АЗС про штрафи через зростання цін на пальне. За його словами, синхронне зростання цін на українських заправках на 10-15% не має об'єктивних економічних причин.

Польща Німеччина нафта пальне Ціни на пальне
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації