Главная Новости дня Стоимость топлива может вырасти до 100 грн за литр, — аналитик Кущ

Стоимость топлива может вырасти до 100 грн за литр, — аналитик Кущ

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 23:50
Кущ заявил, что бензин в Украине может стоить 100 грн за литр
Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что стоимость топлива в Украине может достичь 100 гривен за литр. Однако в случае, если конфликт на Ближнем Востоке прекратиться, тогда цены не нефть стабилизируются.

Об этом эксперт сказал в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Насколько может вырасти цена на топливо и почему

По словам Куща, сейчас ситуация на заправках тотально зависит от глобальной геополитики. В частности, если президент США Дональд Трамп остановит военную кампанию против Ирана, тогда мировые котировки нефти быстро стабилизируются до довоенного уровня.

"(Трамп — Ред.) может сказать, что ситуация завершена, она очень быстро стабилизируется на мировых нефтяных рынках, и тогда цены на нефть вернутся на тот уровень, на котором они были до войны на Ближнем Востоке. Но если война будет продолжаться, цена на нефть на мировых рынках будет расти. Тогда те цены, которые сейчас на заправках, это далеко еще не те цены, которые будут... Мы увидим и 100 гривен на стелах АЗС", — сказал аналитик.

Также он отметил, что исторические попытки правительства попытаться уладить ситуацию с высокими ценами на топливо лишь доказали собственную беспомощность.

Как пояснил Кущ, вместо падения цен, государство теряло десятки млрд гривен, даря импортерам сверхприбыли, пока продолжали платить самый высокий возможный прайс.

"В чем специфичность цены на топливо? Что если рынок готов покупать литр бензина за 100 гривен, то этот литр бензина будет стоить 100 гривен, независимо от того, какие там зашиты внутренние налоги", — резюмировал финансовый аналитик.

Напомним, недавно мы писали, что 12 марта цены на топливо в Киеве снова пошли вверх. В частности, на некоторых отдельных заправках цена за литр дизтоплива достигла 80,99 грн за литр.

Также мы информировали, какие автомобили по состоянию на 2026 год демонстрируют выдающиеся показатели экономичности в реальных дорожных условиях.

цены на топливо Дональд Трамп бензин Украина топливо нефть
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
