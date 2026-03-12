Відео
Ціна на пальне в Україні може сягнути 100 гривень за літр, — аналітик Кущ

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 23:50
Кущ заявив, що бензин в Україні може коштувати 100 грн за літр
Олексій Кущ. Фото: кадр із відео

Фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що ціна на пальне в Україні може сягнути 100 гривень за літр. Так може статися, якщо війна на Близькому Сході продовжиться. 

Про це експерт сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Наскільки може зрости ціна на пальне і чому

За словами Куща, наразі ситуація на заправках тотально залежить від глобальної геополітики. Зокрема, якщо президент США Дональд Трамп зупинить військову кампанію проти Ірану, тоді світові котирування нафти швидко стабілізуються до довоєнного рівня.

"(Трамп — Ред.) може сказати, що ситуація завершена, вона дуже швидко стабілізується на світових нафтових ринках, і тоді ціни на нафту повернуться на той рівень, на якому вони були до війни на Близькому Сході. Але якщо війна буде продовжуватися, ціна на нафту на світових ринках буде зростати. Тоді ті ціни, які зараз на заправках, це далеко ще не ті ціни, які будуть... Ми побачимо і 100 гривень на стелах АЗС", — сказав аналітик.

Також він зазначив, що історичні спроби уряду спробувати владнати ситуацію з високими цінами на паливо лише довели власну безпорадність.

Як пояснив Кущ, замість падіння цін, держава втрачала десятки млрд гривень, даруючи імпортерам надприбутки, поки продовжували платити найвищий можливий прайс.

"У чому специфічність ціни на паливо? Що якщо ринок готовий купувати літр бензину за 100 гривень, то цей літр бензину буде коштувати 100 гривень, незалежно від того, які там зашиті внутрішні податки", — резюмував фінансовий аналітик.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що 12 березня ціни на пальне в Києві знову пішли вгору. Зокрема, на деяких окремих заправках ціна за літр дизпалива досягла 80,99 грн за літр.

Також ми інформували, які автомобілі станом на 2026 рік демонструють видатні показники економічності в реальних дорожніх умовах.

ціни на паливо Дональд Трамп бензин Україна паливо нафта
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
