В Европе стремительно дорожает топливо на всех АЗС: власти ищут решение

В Европе быстро дорожает топливо на всех АЗС: власти ищут решение

В Европе быстро дорожает топливо на всех АЗС: власти ищут решение

Дата публикации 19 марта 2026 13:33
Очереди на АЗС в Словакии. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

В Европе по состоянию на 19 марта цены на топливо продолжают расти. В Германии бензин и дизель держатся выше 2 евро за литр, а в Польше средняя цена топлива растет почти ежедневно. На некоторых АЗС выстроились большие очереди из автомобилей, а правительства уже переходят к экстренным решениям.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Сколько стоит топливо в Европе 19 марта

В Германии, по данным ADAC, средняя цена литра Super E10 17 марта достигла €2,042, а дизеля — €2,162. Бензин уже девятый день подряд держится выше отметки €2 за литр, равно как и дизель.

Ціни на АЗС в Німеччині 19 марта
Цены на АЗС Shell в Германии. Фото: Новини.LIVE
Вартість палива в Німеччині 19 березня
Табло с ценниками на топливо в Германии 19 марта. Фото: Новини.LIVE

В Польше рост цен на топливо также не остановился. Если 16 марта средняя цена бензина составляла 6,19 zł за литр, а дизеля - 6,78 zł, то 18 марта это уже было 6,27 zł и 6,91 zł соответственно. По данным Fuelo по состоянию на 19 марта средняя цена на бензин в Польше поднялась до 6,32 zł за литр, а дизель - до 7,00 zł. То есть за три дня оба вида топлива еще больше подорожали.

Ціни на пальне в Польщі 19 березня
Стоимость топлива в Польше 19 марта. Фото: Новини.LIVE

Какая ситуация в мире на рынке нефти и когда подешевеет топливо

Между тем Reuters 19 марта сообщал, что Brent в ходе торгов поднимался до $115,10 за баррель из-за новых ударов по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке. Поэтому быстрого и ощутимого удешевления на заправках пока никто не ждет.

На этом фоне страны ЕС уже начали вмешиваться в рынок. 18 марта Австрия объявила о временном снижении налога на бензин и дизель на 5 евроцентов за литр, а также об ограничении маржи продавцов. В Вене заявили, что в совокупности это должно снизить цену примерно на 10 евроцентов за литр.

В тот же день Словакия пошла другим путем. Там разрешили АЗС ограничивать продажу дизеля не более полного бака и еще 10 литров сверху на авто. Кроме того, правительство дало заправкам право ставить более высокие цены на дизель для машин с иностранной регистрацией. Reuters объяснял это резким ростом "топливного туризма" и проблемами с поставками.

Сегодня, 19 марта, к антикризисным шагам присоединилась и Италия. По данным Reuters, правительство заложило 417,4 млн евро на временное снижение акцизов на бензин и дизель минимум до 7 апреля.

Также эксперты считают, что цены на топливо в Украине могут подняться до отметки 100 грн за 1 литр. Другие аналитики оценивают, что резкий скачок цен на топливо неизбежно повлияет на ценообразование. В частности, подорожают все виды услуг и товаров.

цены на топливо бензин Европа АЗС нефть цены топливо
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
