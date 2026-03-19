Трамп висунув Ірану ультиматум через удар по Катару

Трамп висунув Ірану ультиматум через удар по Катару

Дата публікації: 19 березня 2026 07:43
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Після удару по "Південному Парсу" і атаки на катарський LNG-об'єкт Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо подальших дій США. Він сказав, що Ізраїль більше не атакуватиме це родовище, якщо Іран не вдарить по Катару знову, а в разі нової атаки пригрозив знищенням газового поля "Південний Парс".

Про це Дональд Трамп висловився у соцмережі Truth Social.

Трамп пов’язав новий удар по Катару з атакою на газове родовище

Трамп окремо наголосив, що удар припав лише на відносно невелику частину "Південного Парсу". При цьому він стверджує, що іранська сторона не знала ні про відсутність ролі США, ні про непричетність Катару до цього епізоду, і саме тому нібито завдала удару у відповідь по частині катарського об'єкта зі скрапленим природним газом.

null
Заява Дональда Трампа. Фото: скриншот Truth Social

За словами Дональда Трампа, Ізраїль більше не атакуватиме "Південний Парс", якщо Іран не вирішить знову бити по "абсолютно невинному, в даному випадку, Катару".

"Ізраїль більше не нападатиме, якщо тільки Іран не вирішить нерозумно атакувати абсолютно невинну країгу, в даному випадку, Катар — у такому випадку Сполучені Штати Америки, з допомогою чи без допомоги або згоди Ізраїлю, масово підірвуть усе газове родовище "Південний Парс" із такою силою та потужністю, якої Іран ніколи раніше не бачив і не відчував. Я не хочу санкціонувати такий рівень насильства та руйнувань через довгострокові наслідки, які це матиме для майбутнього Ірану, але якщо СПГ Катару знову зазнає нападу, я не вагатимуся це зробити", — написав Дональд Трампа.

"Південний Парс" є іранською частиною найбільшого у світі газового родовища, яке Катар розробляє зі свого боку під назвою North Field. За даними Reuters, атаки на South Pars підняли ціни на нафту.

Через війну Катар уже повністю зупинив виробництво зрідженого газу, а будь-які нові пошкодження можуть довше втримати поза ринком значну частину світових постачань LNG.

Поки що глава США не хоче закінчувати військову операцію на Близькому Сході. Він сказав від чого залежатиме його рішення припинити війну. Він вважає, що США уже перемогли Іран і окремо критикував блокування Ормузької протоки.

Водночас країни НАТО не погоджуються на заклик Дональда Трампа допомогти військам США у війні проти Ірану. На це американський президент відреагував з погрозами.

Тим часом війська США вдарили по ракетних об'єктах Ірану біля Ормузької протоки.

Іран Дональд Трамп Катар війна Близький Схід
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
