Трамп выдвинул Ирану ультиматум из-за удара по Катару

После удара по "Южному Парсу" и атаки на катарский LNG-объект Дональд Трамп выступил с жестким заявлением относительно дальнейших действий США. Он сказал, что Израиль больше не будет атаковать это месторождение, если Иран не ударит по Катару снова, а в случае новой атаки пригрозил уничтожением газового поля "Южный Парс".

Об этом Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social.

Трамп отдельно подчеркнул, что удар пришелся лишь на относительно небольшую часть "Южного Парса". При этом он утверждает, что иранская сторона не знала ни об отсутствии роли США, ни о непричастности Катара к этому эпизоду, и именно поэтому якобы нанесла ответный удар по части катарского объекта со сжиженным природным газом.

По словам Дональда Трампа, Израиль больше не будет атаковать "Южный Парс", если Иран не решит снова бить по "абсолютно невинному, в данном случае, Катару".

"Израиль больше не будет нападать, если только Иран не решит глупо атаковать совершенно невинную страну, в данном случае, Катар - в таком случае Соединённые Штаты Америки, с помощью или без помощи или согласия Израиля, массово взорвут всё газовое месторождение "Южный Парс" с такой силой и мощностью, которой Иран никогда ранее не видел и не испытывал. Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана, но если СПГ Катара снова подвергнется нападению, я не буду колебаться это сделать", — написал Дональд Трамп.

"Южный Парс" является иранской частью крупнейшего в мире газового месторождения, которое Катар разрабатывает со своей стороны под названием North Field. По данным Reuters, атаки на South Pars подняли цены на нефть.

В результате Катар уже полностью остановил производство сжиженного газа, а любые новые повреждения могут дольше удержать вне рынка значительную часть мировых поставок LNG.

