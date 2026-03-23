Главная Новости дня В США посчитали, сколько Россия заработала после снятия санкций

В США посчитали, сколько Россия заработала после снятия санкций

Дата публикации 23 марта 2026 11:04
В США посчитали, сколько Россия заработала после снятия санкций
Президент США Дональд Трамп направляется вместе с государственным секретарем Марко Рубио. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Ослабление американских санкций против российской нефти даст Москве максимум около 2 млрд долларов дополнительного дохода. Но эту сумму считают несущественной для российского бюджета, мол, более низкая цена на нефть в итоге ограничивает доходы России.

Именно такое решение Вашингтона объяснил министр финансов США Скотт Бессент в интервью CBS News, которое цитирует Новини.LIVE.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что смягчение санкций против российской нефти, введенное Вашингтоном, принесет Москве лишь незначительный финансовый эффект. По его оценке, речь идет максимум о 2 млрд долларов дополнительной прибыли.

Объясняя эту позицию, Бессент сосредоточился на влиянии нефтяных цен на доходы России. По его мнению, для Москвы худший сценарий будет, если произойдет резкий рост мировой цены на нефть, который дал бы ей значительно большие поступления.

"Суть в том, что лучше? Получит ли Россия больше денег, если нефть стоит 150 долларов, и они получают 70% от этого, это 105 долларов, или если нефть остается ниже 100? То есть они получают меньше денег. Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия могла бы получить, составляет 2 миллиарда долларов, что равно одному дню бюджета Российской Федерации", — сказал Скотт Бессент.

По словам министра, логика решения заключается именно в том, чтобы не допустить скачка цен на нефть на мировом рынке. В Вашингтоне считают, что снижение напряжения на рынке энергоносителей и стабилизация стоимости барреля в итоге сокращают потенциальные доходы России, даже если санкционный режим временно ослабляется.

Бессент также заявил, что главным направлением экспорта российской нефти остается пока Китай. По его словам, именно китайская сторона покупает более 90% таких поставок.

Резкий скачок цен на нефть произошел после начала военной операции США в Иране, серии атак по крупнейшим НПЗ и блокированию Ормузского пролива. На фоне этого в начале марта Дональд Трамп принял решение отменить некоторые санкции на российскую нефть. Данное решение вызвало бурную реакцию со стороны ЕС и Украины. Так заметили, что именно нефтяные доходы помогают России продолжать вести войну против Украины.

Впрочем в США заявили, что такое решение является временным и санкции против России вернут обратно как только стабилизируется ситуация на Ближнем Востоке.

Зато цены на топливо неуклонно растут не только в Украине. Во всех странах ЕС резко подорожал бензин, а некоторые страны ввели ограничения на продажу топлива, чтобы избежать спекуляции.

США санкции нефть Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
