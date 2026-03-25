РФ блокирует мирные переговоры: Тихий о встрече Украины и США

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Украинская и американская команды 21 марта провели встречу в США. Переговоры между делегациями были содержательными, однако прогресса нет из-за позиции России. В Москве не заинтересованы дипломатией.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий в комментарии журналистке Новини.LIVE.

Как прошли переговоры Украины и США

Тихий рассказал, что Россия блокирует мирные переговоры и заинтересована в дипломатии. По его словам, когда на РФ ослабевает давление, она теряет двигаться к миру и делает ставку на войну. Тем не менее, Украина активно вовлечена в переговорный процесс и работа продолжается.

"Украина имеет рабочие предложения даже по самым сложным вопросам, но все зависит от России", — сказал представитель МИД.

По его словам, Украина выступает за трехстороннюю встречу Украина — США — РФ и переговоры на высшем уровне, которые могли бы разблокировать процесс.

Читайте также:

В то же время продолжается работа над гуманитарными вопросами — обменами пленных и возвращением гражданских. Это направление остается приоритетным независимо от хода переговоров.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Рустема Умерова, во время встреч с американской командой среди ключевых вопросов было продолжение обменов пленными между Украиной и Россией. По его словам, в переговорах удалось достичь определенного прогресса.

В то же время Стив Уиткофф заявил, что эта встреча стала еще одним шагом к установлению длительного мирного соглашения. Переговоры основывались на прогрессе, достигнутом накануне.

А в ближайшее время в Украине планируют провести совещание по результатам переговоров, состоявшихся в США. Сейчас деталей по содержанию переговоров и выводов от коммуникаций в публичном доступе нет.