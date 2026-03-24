Литвин анонсировал совещание по итогам встреч в США

Владимир Зеленский консультируется с Рустемом Умеровым. Фото: ОПУ

В ближайшее время в Украине планируют провести совещание по результатам переговоров, состоявшихся в США. Однако, подробностей относительно формата или содержания этой встречи пока не озвучивали.

Об этом Новини.LIVE сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Читайте также:

Литвин заявил о совещании после переговоров в Соединенных Штатах

Сейчас деталей по содержанию переговоров и выводов от коммуникаций в публичном доступе нет.

Известно, что 20 марта украинская делегация во главе с Кириллом Будановым и Рустемом Умеровым отправилась в США на переговоры, которые длились два дня. Там объясняли, что переговорный процесс пришлось отложить из-за обострения боевых действий на Ближнем Востоке.

Впоследствии секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что эти переговоры были организованы, чтобы обсудить дальнейшие шаги всех сторон, участвующих в процессе.

После Владимир Зеленский добавил, что на переговорах обсуждали возможность новых обменов с Россией.

Отдельно спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщал, что кроме обменов и организации нового этапа переговоров, стороны обсудили также ряд гуманитарных вопросов и вопросов безопасности.