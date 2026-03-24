Головна Новини дня Радник президента анонсував нараду за підсумками зустрічей у США

Радник президента анонсував нараду за підсумками зустрічей у США

Дата публікації: 24 березня 2026 11:22
Литвин анонсував нараду за підсумками зустрічей у США
Володимир Зеленський консультується з Рустемом Умєровим. Фото: ОПУ

Найближчим часом в Україні планують провести нараду за результатами перемовин, що відбулися у США. Проте, подробиць щодо формату або змісту цієї зустрічі наразі не озвучували.

Про це Новини.LIVE повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Наразі деталей щодо змісту переговорів та висновків від комунікацій у публічному доступі немає. 

Відомо, що 20 березня українська делегація на чолі з Кирилом Будановим та Рустемом Умєровим відправилася до США на переговори, які тривали два дні. Там пояснювали, що переговорний процес довелося відкласти через загострення бойових дій на Близькому Сході

Згодом секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що ці переговори були організовані, щоб обговорити подальші кроки усіх сторін, які беруть участь у процесі. 

Опісля Володимир Зеленський додав, що на переговорах обговорювали можливість нових обмінів з Росією.

Окремо спецпредставник США Стів Віткофф повідомляв, що окрім обмінів та організації нового етапу переговорів, сторони обговорили також низку гуманітарних та безпекових питань.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
