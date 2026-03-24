Литвин анонсував нараду за підсумками зустрічей у США

Володимир Зеленський консультується з Рустемом Умєровим.

Найближчим часом в Україні планують провести нараду за результатами перемовин, що відбулися у США. Проте, подробиць щодо формату або змісту цієї зустрічі наразі не озвучували.

Про це Новини.LIVE повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Литвин заявив про нараду після переговорів у Сполучених Штатах

Наразі деталей щодо змісту переговорів та висновків від комунікацій у публічному доступі немає.

Відомо, що 20 березня українська делегація на чолі з Кирилом Будановим та Рустемом Умєровим відправилася до США на переговори, які тривали два дні. Там пояснювали, що переговорний процес довелося відкласти через загострення бойових дій на Близькому Сході.

Згодом секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що ці переговори були організовані, щоб обговорити подальші кроки усіх сторін, які беруть участь у процесі.

Опісля Володимир Зеленський додав, що на переговорах обговорювали можливість нових обмінів з Росією.

Окремо спецпредставник США Стів Віткофф повідомляв, що окрім обмінів та організації нового етапу переговорів, сторони обговорили також низку гуманітарних та безпекових питань.