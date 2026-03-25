Зеленский: США связывают гарантии безопасности с отказом Киева от Донбасса

Президент Владимир Зеленский заявил, что США связывают гарантии безопасности с отказом Украины от Донбасса. По его словам, на позицию Вашингтона влияет обострение на Ближнем Востоке, в частности конфликт с Ираном.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters.

Условия США для гарантий безопасности Украине

Зеленский рассказал, что на позицию США влияет обострение на Ближнем Востоке, в частности конфликт с Ираном, из-за чего Дональд Трамп пытается быстрее завершить войну.

"Ближний Восток безусловно влияет на президента Трампа и, думаю, на его дальнейшие шаги. К сожалению, он, по моему мнению, до сих пор выбирает стратегию большего давления на украинскую сторону", — сказал Зеленский.

Украинский лидер неоднократно заявлял, что необходимы надежные гарантии безопасности от международных партнеров, чтобы Россия не возобновила боевые действия в будущем, если будет заключено мирное соглашение.

"Американцы готовы завершить оформление этих гарантий на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска с Донбасса", — сказал он.

В то же время глава государства предупредил, что такой выход поставит под угрозу безопасность как Украины, так и Европы, поскольку он уступит России сильные оборонительные позиции региона.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 марта Зеленский заявил, что США готовы оформить гарантии безопасности для Украины. Однако только вместе с мирными договоренностями с российской стороной.

В то же время США предлагают Украине гарантии безопасности на 15 лет. По словам президента, наша страна хочет больше — хотя бы на 30 или 50 лет.