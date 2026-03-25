Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: США связывают гарантии безопасности с отказом Киева от Донбасса

Зеленский: США связывают гарантии безопасности с отказом Киева от Донбасса

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 21:29
Зеленский: США связывают гарантии безопасности с отказом Киева от Донбасса
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский заявил, что США связывают гарантии безопасности с отказом Украины от Донбасса. По его словам, на позицию Вашингтона влияет обострение на Ближнем Востоке, в частности конфликт с Ираном.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters.

Условия США для гарантий безопасности Украине

Зеленский рассказал, что на позицию США влияет обострение на Ближнем Востоке, в частности конфликт с Ираном, из-за чего Дональд Трамп пытается быстрее завершить войну.

"Ближний Восток безусловно влияет на президента Трампа и, думаю, на его дальнейшие шаги. К сожалению, он, по моему мнению, до сих пор выбирает стратегию большего давления на украинскую сторону", — сказал Зеленский.

Украинский лидер неоднократно заявлял, что необходимы надежные гарантии безопасности от международных партнеров, чтобы Россия не возобновила боевые действия в будущем, если будет заключено мирное соглашение.

"Американцы готовы завершить оформление этих гарантий на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска с Донбасса", — сказал он.

В то же время глава государства предупредил, что такой выход поставит под угрозу безопасность как Украины, так и Европы, поскольку он уступит России сильные оборонительные позиции региона.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 марта Зеленский заявил, что США готовы оформить гарантии безопасности для Украины. Однако только вместе с мирными договоренностями с российской стороной.

В то же время США предлагают Украине гарантии безопасности на 15 лет. По словам президента, наша страна хочет больше — хотя бы на 30 или 50 лет.

Владимир Зеленский США гарантии безопасности
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации