Головна Новини дня Зеленський: США пов’язують гарантії безпеки з відмовою України від Донбасу

Зеленський: США пов’язують гарантії безпеки з відмовою України від Донбасу

Дата публікації: 25 березня 2026 21:29
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський заявив, що США пов'язують гарантії безпеки з відмовою України від Донбасу. За його словами, на позицію Вашингтона впливає загострення на Близькому Сході, зокрема конфлікт з Іраном.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Reuters.

Умови США для гарантій безпеки Україні

Зеленський розповів, що на позицію США впливає загострення на Близькому Сході, зокрема конфлікт з Іраном, через що Дональд Трамп намагається швидше завершити війну.

"Близький Схід безумовно впливає на президента Трампа і, думаю, на його подальші кроки. На жаль, він, на мою думку, досі обирає стратегію більшого тиску на українську сторону", — сказав Зеленський. 

Український лідер неодноразово заявляв, що необхідні надійні гарантії безпеки від міжнародних партнерів, щоб Росія не відновила бойові дії в майбутньому, якщо буде укладено мирну угоду.

"Американці готові завершити оформлення цих гарантій на високому рівні, як тільки Україна буде готова вивести війська з Донбасу", — сказав він.

Водночас глава держави попередив, що такий вихід поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи, оскільки він поступиться Росії сильними оборонними позиціями регіону. 

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 березня Зеленський заявив, що США готові оформити гарантії безпеки для України. Однак лише разом із мирними домовленостями з російською стороною. 

Водночас США пропонують Україні гарантії безпеки на 15 років. За словами президента, наша країна хоче більше — хоча би на 30 або 50 років.

Володимир Зеленський США гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
