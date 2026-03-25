Зеленський: США пов’язують гарантії безпеки з відмовою України від Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що США пов'язують гарантії безпеки з відмовою України від Донбасу. За його словами, на позицію Вашингтона впливає загострення на Близькому Сході, зокрема конфлікт з Іраном.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Reuters.

Умови США для гарантій безпеки Україні

Зеленський розповів, що на позицію США впливає загострення на Близькому Сході, зокрема конфлікт з Іраном, через що Дональд Трамп намагається швидше завершити війну.

"Близький Схід безумовно впливає на президента Трампа і, думаю, на його подальші кроки. На жаль, він, на мою думку, досі обирає стратегію більшого тиску на українську сторону", — сказав Зеленський.

Український лідер неодноразово заявляв, що необхідні надійні гарантії безпеки від міжнародних партнерів, щоб Росія не відновила бойові дії в майбутньому, якщо буде укладено мирну угоду.

"Американці готові завершити оформлення цих гарантій на високому рівні, як тільки Україна буде готова вивести війська з Донбасу", — сказав він.

Водночас глава держави попередив, що такий вихід поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи, оскільки він поступиться Росії сильними оборонними позиціями регіону.

Водночас США пропонують Україні гарантії безпеки на 15 років. За словами президента, наша країна хоче більше — хоча би на 30 або 50 років.