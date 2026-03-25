Зеленский предупредил об ударах РФ по водоснабжению

Дата публикации 25 марта 2026 20:25
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения. Он подчеркнул, что в каждой общине должно быть серьезное отношение к защите соответствующих объектов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в своем обращении 25 марта.

Обращение Зеленского

"Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой громаде должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение, к защите соответствующих объектов", — сказал президент.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
