Зеленский предупредил об ударах РФ по водоснабжению
Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 20:25
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения. Он подчеркнул, что в каждой общине должно быть серьезное отношение к защите соответствующих объектов.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в своем обращении 25 марта.
Обращение Зеленского
"Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой громаде должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение, к защите соответствующих объектов", — сказал президент.
Новость дополняется...
Читайте также:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама