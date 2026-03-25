Зеленський попередив про удари РФ по водопостачанню

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання. Він наголосив, що в кожній громаді має бути серйозне ставлення до захисту відповідних об'єктів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні 25 березня.

Звернення Зеленського

"Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів", — сказав президент.

