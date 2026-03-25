У Чернігові 150 тис. абонентів без світла через атаку Росії

У Чернігівській області внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення АТ "Чернігівобленерго" у середу, 25 березня.

Читайте також:

У Чернігові аварійне знеструмлення

За попередніми даними, удару зазнав енергооб'єкт у Чернігівському районі. У результаті без світла опинилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігові та прилеглому районі.

Енергетики планують розпочати аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація. Наразі фахівці очікують стабілізації умов для проведення робіт.

Напередодні російська армія атакувала ударними безпілотниками українські міста. Під ворожими обстрілами опинилися Івано-Франківськ, Вінниця, Тернопіль та Львів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії. Він зазначив що внаслідок ударів постраждали понад людей.