У Чернігові 150 тис. абонентів без світла через атаку Росії

Дата публікації: 25 березня 2026 07:47
Дівчина з телефоном під час блекауту. Фото: Новини.LIVE

У Чернігівській області внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення АТ "Чернігівобленерго" у середу, 25 березня.

За попередніми даними, удару зазнав енергооб'єкт у Чернігівському районі. У результаті без світла опинилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігові та прилеглому районі.

Енергетики планують розпочати аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація. Наразі фахівці очікують стабілізації умов для проведення робіт.

У Чернігові аварійні знеструмлення внаслідок атаки РФ
Повідомлення АТ "Чернігівобленерго". Фото: скриншот з Telegram

Напередодні російська армія атакувала ударними безпілотниками українські міста. Під ворожими обстрілами опинилися Івано-Франківськ, Вінниця, Тернопіль та Львів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії. Він зазначив що внаслідок ударів постраждали понад людей.  

Чернігів обстріли відключення світла
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
