В Чернигове 150 тыс. абонентов без света из-за атаки России

В Черниговской области в результате вражеской атаки зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение АО "Черниговоблэнерго" в среду, 25 марта.

По предварительным данным, удар потерпел энергообъект в Черниговском районе. В результате без света оказались около 150 тысяч абонентов в Чернигове и прилегающем районе.

Энергетики планируют начать аварийно-восстановительные работы сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью. Теперь специалисты ожидают стабилизации условий для проведения работ.

Накануне российская армия атаковала ударными беспилотниками украинские города. Под вражескими обстрелами оказались Ивано-Франковск, Винница, Тернополь и Львов.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России. Он отметил что в результате ударов пострадали более людей.