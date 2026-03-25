В Чернигове 150 тыс. абонентов без света из-за атаки России

В Чернигове 150 тыс. абонентов без света из-за атаки России

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 07:47
В Чернигове 150 тыс. абонентов без света из-за атаки России
Девушка с телефоном во время блэкаута. Фото: Новини.LIVE

В Черниговской области в результате вражеской атаки зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение АО "Черниговоблэнерго" в среду, 25 марта.

По предварительным данным, удар потерпел энергообъект в Черниговском районе. В результате без света оказались около 150 тысяч абонентов в Чернигове и прилегающем районе.

Энергетики планируют начать аварийно-восстановительные работы сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью. Теперь специалисты ожидают стабилизации условий для проведения работ.

У Чернігові аварійні знеструмлення внаслідок атаки РФ
Сообщение АО "Черниговоблэнерго". Фото: скриншот из Telegram

Накануне российская армия атаковала ударными беспилотниками украинские города. Под вражескими обстрелами оказались Ивано-Франковск, Винница, Тернополь и Львов.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России. Он отметил что в результате ударов пострадали более людей.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
