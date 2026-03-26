Президент Фінляндії: переговори з Росією зайшли в глухий кут

Президент Фінляндії: переговори з Росією зайшли в глухий кут

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 17:00
Президент Фінляндії: переговори з Росією зайшли в глухий кут
Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: REUTERS

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирні переговори з Росією "зайшли в глухий кут". Він вважає, що зараз все залежить від територіального питання. Американська делегація зробила все можливе, аби досягнути прогресу.

Як повідомляє Новини.LIVE, слова Александра Стубба цитує VG. 

Що говорить про переговори Александр Стубб

Стубб заявив, що переговорний процес за участі США, Росії та України, який тривав упродовж зими, наразі опинився в невизначеному стані. Сторони провели три раунди зустрічей, однак інформації про нові переговори поки немає.

Президент Фінляндії вважає, що можливі два пояснення цій ситуації. За його словами, пауза в перемовинах може бути пов'язана з відволіканням міжнародної уваги на інші конфлікти, зокрема на події навколо Ірану. Водночас він не виключає, що переговори могли зайти в глухий кут.

"Це може бути як наслідок переключення уваги через війну в Ірані, так і ознака того, що переговори досягли межі й наразі не мають подальшого розвитку", — зазначив він.

Також Стубб вважає, що американські переговірники зробили все, що могли, і зараз все залежить від одного питання — територіального. Але велика проблема полягає в тому, що Росія не хоче миру. 

Він вважає, що у разі відсутності прогресу в переговорах головним завданням стане посилення тиску на Росію. Проте він зазначив, що з огляду на війну в Ірані та рішення США послабити санкції на російську нафту, ситуація складається не так, як хотілося б.

Тристоронні переговори України, США і Росії

Як писали Новини.LIVE, Георгій Тихий заявляв, що РФ блокує мирні переговори. Нещодавні переговори між Україною та США були змістовними, однак прогресу немає через позицію Росії. 

А Володимир Зеленський сказав про різні погляди зі США на переговори. За його словами, Україна не бачить від Росії щирого бажання закінчення війни, тоді як в Америці вважають, що Путін хоче завершення війни. Він пояснив, що ці розбіжності стосуються стратегії прискорення закінчення бойових дій.

Водночас Дональд Трамп заявив, що очікує мирної угоди між Україною та РФ до виборів. Вони заплановані на 3 листопада. На думку президента США, сторони вже наблизилися до миру. 

війна в Україні мирні переговори Александр Стубб
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
