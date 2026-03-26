Україна
Президент Финляндии: переговоры с Россией зашли в тупик

Президент Финляндии: переговоры с Россией зашли в тупик

Дата публикации 26 марта 2026 17:00
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: REUTERS

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирные переговоры с Россией "зашли в тупик". Он считает, что сейчас все зависит от территориального вопроса. Американская делегация сделала все возможное, чтобы добиться прогресса.

Как сообщает Новини.LIVE , слова Александра Стубба цитирует VG.

Что говорит о переговорах Александр Стубб

Стубб заявил, что продолжавшийся в течение зимы переговорный процесс с участием США, России и Украины сейчас оказался в неопределенном состоянии. Стороны провели три раунда встреч, однако информации о новых переговорах пока нет.

Президент Финляндии считает, что возможны два объяснения этой ситуации. По его словам, пауза в переговорах может быть связана с отвлечением международного внимания на другие конфликты, в том числе на события вокруг Ирана. В то же время, он не исключает, что переговоры могли зайти в тупик.

"Это может быть как следствие переключения внимания из-за войны в Иране, так и признака того, что переговоры достигли предела и пока не имеют дальнейшего развития", — отметил он.

Также Стубб считает, что американские переговорщики сделали все, что могли, и сейчас все зависит от одного вопроса — территориального. Но большая проблема в том, что Россия не хочет мира.

Он считает, что в случае отсутствия прогресса в переговорах главной задачей станет усиление давления на Россию. Однако он отметил, что, учитывая войну в Иране и решение США ослабить санкции на российскую нефть, ситуация складывается не так, как хотелось бы.

Трехсторонние переговоры Украины, США и России

Как писали Новини.LIVE, Георгий Тихий заявлял, что РФ блокирует мирные переговоры. Недавние переговоры между Украиной и США были содержательными, однако прогресса нет из-за позиции России.

А Владимир Зеленский сказал о разных взглядах с США на переговоры. По его словам, Украина не видит от России искреннего желания окончания войны, в то время как в Америке считают, что Путин хочет завершения войны. Он объяснил, что эти разногласия касаются стратегии ускорения окончания боевых действий.

В то же время Дональд Трамп заявил, что ожидает мирного соглашения между Украиной и РФ до выборов. Они намечены на 3 ноября. По мнению президента США, стороны уже приблизились к миру.

война в Украине мирные переговоры Александр Стубб
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
