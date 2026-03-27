Зеленский заявил, что даты следующих переговоров с РФ нет

Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что даты следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока нет. Такую встречу трудно организовать из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в эфире телемарафона.

Трехсторонние переговоры с Россией

Зеленский заявил, что организовать трехсторонние переговоры сейчас достаточно сложно, ведь американские представители не выезжают из США из соображений безопасности из-за войны на Ближнем Востоке.

В то же время россияне готовы встречаться в Турции и Европе, но не в США. Украина же готова встретиться где угодно и работает над тем, чтобы встреча все же состоялась.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский считает, что РФ стремится к выходу США из переговоров. Оккупанты медленно продвигаются на восточных направлениях фронта. Кроме того, Москва настаивает на признании российскими территорий Донетчины, которые сейчас находятся под контролем Украины.

В то же время президент Финляндии заявил, что переговоры с Россией зашли в тупик. Он считает, что сейчас все зависит от территориального вопроса.