Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовляється з країнами Близького Сходу про постачання дизелю. За його словами, якщо в нас виникне дефіцит пального, то 90% цього дефіциту буде саме дизель.

Володимир Зеленський сказав в ефірі телемарафону.

"У мене є питання щодо дефіциту дизелю від Кабміна та "Нафтогазу". Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я вирішую", — сказав президент.

Новина доповнюється...