Гетманцев попередив про можливий дефіцит пального в Україні

Гетманцев попередив про можливий дефіцит пального в Україні

Дата публікації: 21 березня 2026 07:33
Гетманцев попередив про можливий дефіцит пального в Україні
Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що в Україні може виникнути дефіцит пального. За його словами, така ймовірність є, якщо бойові дії на Близькому Сході затягнуться.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

"Ми бачимо зараз вже по Ірану, і бачимо по цінах на паливо, і бачимо, що їх подальше зростання, на жаль, це не питання спекуляції наших нафтотрейдерів, як це було на початку", — каже Гетманцев.

За його словами, чим далі війна на Близькому Сході затягується, тим це питання пального буде поглиблюватися.

Він припустив, можливо, буде не питання ціни, а взагалі наявності чи відсутності палива.

"Україна перебуває на сьогодні в таких двох надскладних обставинах. Це перше війна, і ми маємо забезпечити паливом армію передусім. Друге – це посівна, і ми маємо забезпечити посівну паливом, і вона вимагає достатньо великих резервів", — каже очільник фінансового комітету.

Гетманцев додав, що наразі держава повинна шукати шляхи, забезпечення резерву пального для армії та посівної.

Зазначимо, премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін не планує знижувати податок чи акциз на пальне.

А міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що найперше в Україні забезпечать паливом армію, аграріїв, бізнес та роздрібний ринок.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
