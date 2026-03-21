Гетманцев попередив про можливий дефіцит пального в Україні

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що в Україні може виникнути дефіцит пального. За його словами, така ймовірність є, якщо бойові дії на Близькому Сході затягнуться.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Ризик дефіциту пального в Україні

"Ми бачимо зараз вже по Ірану, і бачимо по цінах на паливо, і бачимо, що їх подальше зростання, на жаль, це не питання спекуляції наших нафтотрейдерів, як це було на початку", — каже Гетманцев.

За його словами, чим далі війна на Близькому Сході затягується, тим це питання пального буде поглиблюватися.

Він припустив, можливо, буде не питання ціни, а взагалі наявності чи відсутності палива.

"Україна перебуває на сьогодні в таких двох надскладних обставинах. Це перше війна, і ми маємо забезпечити паливом армію передусім. Друге – це посівна, і ми маємо забезпечити посівну паливом, і вона вимагає достатньо великих резервів", — каже очільник фінансового комітету.

Гетманцев додав, що наразі держава повинна шукати шляхи, забезпечення резерву пального для армії та посівної.

Зазначимо, премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін не планує знижувати податок чи акциз на пальне.

А міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що найперше в Україні забезпечать паливом армію, аграріїв, бізнес та роздрібний ринок.