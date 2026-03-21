Гетманцев предупредил о возможном дефиците топлива в Украине

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что в Украине может возникнуть дефицит топлива. По его словам, такая вероятность есть, если боевые действия на Ближнем Востоке затянутся.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Риск дефицита топлива в Украине

"Мы видим сейчас уже по Ирану, и видим по ценам на топливо, и видим, что их дальнейший рост, к сожалению, это не вопрос спекуляции наших нефтетрейдеров, как это было в начале", — говорит Гетманцев.

По его словам, чем дальше война на Ближнем Востоке затягивается, тем этот вопрос топлива будет углубляться.

Он предположил, возможно, будет не вопрос цены, а вообще наличия или отсутствия топлива.

"Украина находится сегодня в таких двух сверхсложных обстоятельствах. Это первое война, и мы должны обеспечить топливом армию прежде всего. Второе - это посевная, и мы должны обеспечить посевную топливом, и она требует достаточно больших резервов", — говорит глава финансового комитета.

Гетманцев добавил, что сейчас государство должно искать пути, обеспечения резерва топлива для армии и посевной.

Отметим, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин не планирует снижать налог или акциз на топливо.

А министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в первую очередь в Украине обеспечат топливом армию, аграриев, бизнес и розничный рынок.