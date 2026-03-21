Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Гетманцев предупредил о возможном дефиците топлива в Украине

Гетманцев предупредил о возможном дефиците топлива в Украине

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 07:33
Гетманцев предупредил о возможном дефиците топлива в Украине
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что в Украине может возникнуть дефицит топлива. По его словам, такая вероятность есть, если боевые действия на Ближнем Востоке затянутся.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Риск дефицита топлива в Украине

"Мы видим сейчас уже по Ирану, и видим по ценам на топливо, и видим, что их дальнейший рост, к сожалению, это не вопрос спекуляции наших нефтетрейдеров, как это было в начале", — говорит Гетманцев.

По его словам, чем дальше война на Ближнем Востоке затягивается, тем этот вопрос топлива будет углубляться.

Он предположил, возможно, будет не вопрос цены, а вообще наличия или отсутствия топлива.

"Украина находится сегодня в таких двух сверхсложных обстоятельствах. Это первое война, и мы должны обеспечить топливом армию прежде всего. Второе - это посевная, и мы должны обеспечить посевную топливом, и она требует достаточно больших резервов", — говорит глава финансового комитета.

Гетманцев добавил, что сейчас государство должно искать пути, обеспечения резерва топлива для армии и посевной.

Отметим, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин не планирует снижать налог или акциз на топливо.

А министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в первую очередь в Украине обеспечат топливом армию, аграриев, бизнес и розничный рынок.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации