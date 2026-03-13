Видео
Україна
Свириденко объяснила, почему снижение налогов на топливо невозможно

Свириденко объяснила, почему снижение налогов на топливо невозможно

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 14:28
Снизит ли Кабмин НДС и акциз на топливо
Юлия Свириденко. Фото: Юлия Свириденко / Telegram

НДС и акциз на бензин и дизель останутся без изменений. Все поступления направляются в бюджет для финансирования армии.

Читайте также:

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко во время часа вопросов к правительству в пятницу, 13 марта.

Почему НДС и акциз на топливо остаются неизменными

"Нет, мы не собираемся снижать ни НДС, ни акциз. Я просто хочу напомнить, что все налоги и сборы идут в доходную часть бюджета, из которой финансируется армия. Поэтому программы, которые мы предлагаем, будут финансироваться в пределах действующих расходов и тех программ, которые есть в Министерстве экономики и Министерстве соцполитики", — сказала Свириденко.

Кроме того, премьер-министр добавила, что правительство готово помочь Киеву разработать и реализовать устойчивости к началу следующего отопительного сезона.

"Что касается Совета нацбезопасности и обороны, действительно была задача поставлена для руководителя и главы города Киева утвердить и подать план устойчивости. Для нас это критически важно, чтобы все города и области были готовы к следующей зиме", — сказала глава правительства.

Цены на топливо в Украине

Стоимость горючего в Украине бьет рекорды. Автогаз продолжает постепенно приближаться к отметке 42 грн за литр. Самым дорогим остается дизельное топливо, которое стоит от 70,95 грн за литр до 77,99 грн за литр.

Поэтому правительство подготовило пакет поддержки для компенсации за повышение цен на топливо. Средства вернутся с помощью кэшбека. Также будут отдельные выплаты для тех, кто получает соцпомощь.

Также есть план первоочередности поставок топлива. Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, какие категории населения в первую очередь обеспечат топливом.

Юлия Свириденко правительство топливо акцизы Цены на топливо НДС
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
