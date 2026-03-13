Откуда Украина получает топливо — Шмигаль назвал основные страны

Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Рады

Украина в первую очередь направит топливо на нужды армии, сельского хозяйства, предпринимателей и розничного рынка. Поставки горючего осуществляются из свыше десяти стран.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в пятницу, 13 марта.

Реклама

Читайте также:

Украина наращивает импорт топлива

По словам Шмыгаля, войско обеспечат горючим на 100%.

"Второй приоритет — это посевная. Потребность составляет 300 тысяч тонн дизеля. Большинство производителей имеют закупленный или законтрактованный запас топлива на несколько недель. Посевная кампания началась и на сегодня происходит согласно графикам", — сказал он.

Еще одним приоритетом является обеспечение бизнеса и розничного рынка. Министр рассказал, что в марте Украина уже импортировала почти 250 тыс. тонн бензина, дизеля и сжиженного газа. Кроме того, в резерве есть около 100 тыс. тонн топлива.

"Имеем диверсифицированную сеть поставок. Больше всего поставок идет из Польши, Литвы, Румынии и Греции. В целом поставки осуществляются из более чем 10 стран. Поэтому сейчас ситуация с наличием ресурса контролируемая", — добавил Шмыгаль.

В Украине растут цены на топливо

По состоянию на пятницу, 13 марта, цены на топливо до сих пор растут. Актуальные цены на АЗС Новини.LIVE публиковал здесь.

В Верховной Раде уже зарегистрировали постановление, которым планируют урегулировать цены. В частности, это хотят сделать за счет снижения НДС на нефтепродукты.