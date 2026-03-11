Цены на топливо — подешевеет ли бензин и дизель

Парламент может снизить цены на топливо. Фото: пресс-служба Рады, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В парламенте зарегистрировал документ, направленный на контроль и регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Одной из ключевых инициатив является снижение НДС на нефтепродукты с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Проект постановления о ценах на топливо на сайте Рады. Фото: скриншот

Что предусматривает проект постановления

По состоянию на сейчас текст документ отсутствует на сайте парламента. Однако одна из авторов документа — нардеп Юлия Тимошенко — на своей странице в Facebook объяснила, как парламент может урегулировать цену на топливо.

"Прежде всего надо принять законы о снижении НДС на нефтепродукты, о снижении акцизов, как это делают в европейских странах. И дать возможность пережить этот кризис с адекватными ценами на нефтепродукты", — говорится в сообщении.

Сообщение Юлии Тимошенко. Фото: скриншот

Также нардепы предлагают сохранить порядок налогообложения нефтепродуктов на всю посевную кампанию для аграриев.

Кроме того, предполагается дать поручение Антимонопольному комитету немедленно проверить все остатки нефтепродуктов, которые есть у каждого трейдера, и на эти остатки обязать стабилизировать цены на уровне докризисных.

Почему выросли цены на топливо

Во время выступления в парламенте 11 марта глава АМКУ Павел Кириленко заявил, что после остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия в Украине, почти все светлые нефтепродукты зависят от импорта нефтепродуктов. Увеличение спроса стало причиной для повышения цены.

По его словам, спрос на бензин А-95 в Украине вырос на 40-70%, а на дизель — на 60-140%.

По мнению главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Украина может столкнуться с нехваткой горюче-смазочных материалов уже весной.