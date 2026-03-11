Видео
Главная Новости дня Горючее бьет рекорды — спрос на дизель вырос до 140%

Горючее бьет рекорды — спрос на дизель вырос до 140%

Дата публикации 11 марта 2026 13:50
Рост цен на топливо в Украине — причины и последствия
Стоимость топлива на АЗС. Фото: Новини.LIVE

С конца февраля в Украине наблюдается значительный рост покупок топлива. Закупки бензина А-95 увеличились на 40–70%, дизеля — на 60–140%, что связано с приостановкой работы крупнейшего нефтеперерабатывающего завода и повышенной зависимостью от импорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление главы АМКУ Павла Кириленко на заседании парламента в среду, 11 марта.

Что привело к росту цен на топливо

"С 27 февраля 2026 года, согласно информации операторов, объемы приобретения нефтепродуктов, а в частности бензина марки А-95 и дизельного топлива, выросли на 40-70% по бензину и 60-140% по дизельному топливу соответственно. Одновременно происходило сокращение предложения со стороны европейских поставщиков в связи с необходимостью и четкой аргументацией европоставщиков наполнения собственных рынков", — сказал Кириленко.

По словам Кириленко, основными факторами, которые привели к росту розничных цен нефтепродуктов являются:

  • рост объемов спроса и сокращение объемов предложений и запасов;
  • рост фактической стоимости приобретения нефтепродуктов и прогноз дальнейшего роста себестоимости нефтепродуктов;
  • увеличение стоимости логистических услуг;
  • невозможность сравнения условий и объемов хранения топлива на территории Украины.

АМКУ уже расследует возможные антиконкурентные согласованные действия на рынке топлива из-за резкого роста цен. Требования уже направили крупнейшим сетям АЗС, а также провели рабочие встречи с операторами рынка.

"Несмотря на наличие объективных факторов роста цен на светлые нефтепродукты, комитет не исключает, что такая ситуация может быть вызвана еще и отдельными субъективными факторами", — добавил он.

Рост цен на топливо в Украине

Цены на топливо в Украине бьют рекорды. В то же время топливный эксперт заявил, что в Украине нет дефицита топлива, поскольку АЗС успели накопить достаточные запасы. Однако ситуация продолжает ухудшаться.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что нехватка горюче-смазочных материалов в Украине может возникнуть уже весной.

Новини.LIVE писали, как можно сэкономить топливо для автомобиля, а также публиковали актуальные цены на топливо.

бензин АМКУ АЗС Павел Кириленко топливо Цены на топливо
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
