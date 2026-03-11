Збільшення цін на пальне — що стало причиною та на що є попит

Вартість палива на АЗС. Фото: Новини.LIVE

З 27 лютого попит на бензин А-95 в Україні зріс на 40-70%, а на дизель — на 60–140%. Після зупинення найбільшого нафтопереробного підприємства в Україні, майже всі світлі нафтопродукти залежать від імпорту нафтопродуктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ голови АМКУ Павла Кириленка на засіданні парламенту у середу, 11 березня.

Що призвело до зростання цін на пальне

"З 27 лютого 2026 року, згідно з інформацією операторів, обсяги придбання нафтопродуктів, а зокрема бензину марки А-95 та дизельного пального, зросли на 40-70% по бензину і 60-140% по дизельному паливу відповідно. Одночасно відбувалося скорочення пропозиції з боку європейських постачальників у зв'язку з необхідністю і чіткою аргументацією європостачальників наповнення власних ринків", — сказав Кириленко.

За словами Кириленка, основними факторами, які призвели до зростання розрібних цін нафтопродуктів є:

зростання обсягів попиту та скорочення обсягів пропозицій та запасів;

зростання фактичної вартості придбання нафтопродуктів та прогноз подальшого зростання собі вартості нафтопродуктів;

збільшення вартості логістичних послуг;

неможливість порівняння умов і об'ємів зберігання палива на території України.

АМКУ вже розслідує можливі антиконкурентні узгоджені дії на ринку пального через різке зростання цін. Вимоги вже направили найбільшим мережам АЗС, а також провели робочі зустрічі з операторами ринку.

"Незважаючи на наявність об'єктивних факторів росту цін на світлі нафтопродукти, комітет не виключає, що така ситуація може бути спричинена ще й окремими суб'єктивними чинниками", — додав він.

Зростання цін на пальне в Україні

Ціни на пальне в Україні б’ють рекорди. Водночас паливний експерт заявив, що в Україні немає дефіциту пального, оскільки АЗС встигли накопичити достатні запаси. Однак ситуація продовжує погіршуватися.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що нестача паливно-мастильних матеріалів в Україні може виникнути вже навесні.

Новини.LIVE писали, як можна зекономити пальне для автомобіля, а також публікували актуальні ціни на пальне.