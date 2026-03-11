Чи знизяться ціни на пальне — у Раді зареєстрували постанову

У Раді взялися стабілізовувати ціни на пальне
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про заходи щодо стабілізації цін на пальне. Зокрема, нардепам пропонують знизити ПДВ на нафтопродукти.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.
Що передбачає проєкт постанови
Станом на зараз текст документ відсутній на сайті парламенту. Проте одна з авторок документа — нардепка Юлія Тимошенко — на своїй сторінці у Facebook пояснила, як парламент може врегулювати ціну на паливо.
"Насамперед треба ухвалити закони про зниження ПДВ на нафтопродукти, про зниження акцизів, як це роблять у європейських країнах. І дати можливість пережити цю кризу з адекватними цінами на нафтопродукти", — йдеться в повідомленні.
Також нардепи пропонують зберегти порядок оподаткування нафтопродуктів на всю посівну кампанію для аграріїв.
Крім того, передбачається надати доручення Антимонопольному комітету негайно перевірити всі залишки нафтопродуктів, які є в кожного трейдера, і на ці залишки зобов’язати стабілізувати ціни на рівні докризових.
Чому зросли ціни на пальне
Під час виступу в парламенті 11 березня голова АМКУ Павло Кириленко заявив, що після зупинення найбільшого нафтопереробного підприємства в Україні, майже всі світлі нафтопродукти залежать від імпорту нафтопродуктів. Збільшення попиту стало причиною для підвищення ціни.
За його словами, попит на бензин А-95 в Україні зріс на 40-70%, а на дизель — на 60–140%.
На думку голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, Україна може зіткнутися з нестачею паливно-мастильних матеріалів вже навесні.
