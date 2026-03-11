Чи знизяться ціни на пальне — у Раді зареєстрували постанову

Парламент може знизити ціни на пальне. Фото: пресслужба Ради, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про заходи щодо стабілізації цін на пальне. Зокрема, нардепам пропонують знизити ПДВ на нафтопродукти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Проєкт постанови про ціни на пальне на сайті Ради. Фото: скриншот

Що передбачає проєкт постанови

Станом на зараз текст документ відсутній на сайті парламенту. Проте одна з авторок документа — нардепка Юлія Тимошенко — на своїй сторінці у Facebook пояснила, як парламент може врегулювати ціну на паливо.

"Насамперед треба ухвалити закони про зниження ПДВ на нафтопродукти, про зниження акцизів, як це роблять у європейських країнах. І дати можливість пережити цю кризу з адекватними цінами на нафтопродукти", — йдеться в повідомленні.

Допис Юлії Тимошенко. Фото: скриншот

Також нардепи пропонують зберегти порядок оподаткування нафтопродуктів на всю посівну кампанію для аграріїв.

Крім того, передбачається надати доручення Антимонопольному комітету негайно перевірити всі залишки нафтопродуктів, які є в кожного трейдера, і на ці залишки зобов’язати стабілізувати ціни на рівні докризових.

Чому зросли ціни на пальне

Під час виступу в парламенті 11 березня голова АМКУ Павло Кириленко заявив, що після зупинення найбільшого нафтопереробного підприємства в Україні, майже всі світлі нафтопродукти залежать від імпорту нафтопродуктів. Збільшення попиту стало причиною для підвищення ціни.

За його словами, попит на бензин А-95 в Україні зріс на 40-70%, а на дизель — на 60–140%.

На думку голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, Україна може зіткнутися з нестачею паливно-мастильних матеріалів вже навесні.