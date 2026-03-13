Відео
Головна Новини дня Шмигаль пояснив, чи вистачить Україні пального

Шмигаль пояснив, чи вистачить Україні пального

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 11:56
Чи вистачить Україні палива — Шмигаль розповів про запаси бензину та дизелю
Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Ради

Найперше в Україні забезпечать паливом армію, аграрії, бізнес та роздрібний ринок. Країна імпортує паливо з більше, ніж 10 країн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду в п’ятницю, 13 березня.

Читайте також:

Україна нарощує імпорт палива

За словами Шмигаля, військо забезпечать пальним на 100%.

"Другий пріоритет — це посівна. Потреба становить 300 тисяч тонн дизелю. Більшість виробників мають закуплений або законтрактований запас палива на декілька тижнів. Посівна кампанія розпочалась і на сьогодні відбувається згідно графіків", — сказав він.

Ще одним пріоритетом є забезпечення бізнесу та роздрібного ринку. Міністр розповів, що у березні Україна вже імпортувала майже 250 тис. тонн бензину, дизелю та скрапленого газу. Крім того, в резерві є близько по 100 тис. тонн палива.

"Маємо диверсифіковану мережу постачання. Найбільше поставок йде з Польщі, Литви, Румунії та Греції. Загалом поставки здійснюються з більш ніж 10 країн. Тому зараз ситуація з наявністю ресурсу контрольована", — додав Шмигаль.

В Україні ростуть ціни на пальне

Станом на п’ятницю, 13 березня, ціни на пальне досі зростають. Актуальні ціни на АЗС Новини.LIVE публікував тут.

У Верховній Раді вже зареєстрували постанову, яку планують врегулювати ціни. Зокрема, це хочуть зробити за рахунок зниження ПДВ на нафтопродукти.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
