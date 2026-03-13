Чому ПДВ і акциз на пальне залишаються високими — пояснення Свириденко

Юлія Свириденко. Фото: Юлія Свириденко / Telegram

Кабінет міністрів не планує знижувати ПДВ чи акциз на пальне. Всі ці податки і збори йдуть в дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко під час години запитань до уряду в п’ятницю, 13 березня.

Чому ПДВ і акциз на пальне залишаються незмінними

"Ні, ми не збираємося знижувати ані ПДВ, ані акциз. Я просто хочу нагадати, що всі податки і збори йдуть в дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія. Тому програми, які ми пропонуємо, будуть фінансуватися в межах діючих видатків і тих програм, які є в Міністерстві економіки і Міністерстві соцполітики", — сказала Свириденко.

Крім того, прем’єр-міністерка додала, що уряд готовий допомогти Києва розробити та реалізувати стійкості до початку наступного опалювального сезону.

"Що стосується Ради нацбезпеки і оборони, дійсно була задача поставлена для керівника і очільника міста Києва затвердити і подати план сійкості. Для нас це критично важливо, щоб всі міста і області були готові до наступної зими", — сказала очільниця уряду.

Ціни на пальне в Україні

Вартість пального в Україні б’є рекорди. Автогаз продовжує поступово наближатися до позначки 42 грн за літр. Найдорожчим залишається дизельне паливо, яке коштує від 70,95 грн за літр до 77,99 грн за літр.

Через це уряд підготував пакет підтримки для компенсації за підвищення цін на паливо. Кошти повернуться за допомогою кешбеку. Також буде окремі виплати для тих, хто отримує соцдопомогу.

Також є план першочерговості постачання палива. Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, які категорії населення найперше забезпечать пальним.