Кешбек за пальне — на яких АЗС працюватиме та скільки повернеться

Уряд готує пакет підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребують допомоги у зв'язку з суцільним зростанням цін на нафтопродукти. Він складатиметься з двох частин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко під час години запитань до уряду в п’ятницю, 13 березня.

Держава компенсує витрати на пальне

"Ця підтримка буде складатися з двох частин. Перша частина — це цільова підтримка соціальним вразливим категоріям", — сказала Свириденко.

Зокрема, це буде доплата, яка буде спрямовуватися на підтримку пенсіонерів за віком, отримувачів допомоги по інвалідності, малозабезпечених, отримувачів базової соціальної допомоги, ВПО, сімей, дітей. Загалом, це майже 13 мільйонів осіб.

Зазначається, що кошти надійдуть квітні, вони будуть розіслані наявним механізмом через "Укрпошту" і через банківську систему.

Другою частиною буде програма "Кешбек".

"Ця програма для того, щоб підтримати людей під час паливної кризи і забезпечити 15% "Кешбеку" на дизельне пальне, 10% на бензин і пропонує Міністерстві економіки 5% "Кешбеку" на автогаз", — сказала Свириденко.

Ця програма буде тривати до 1 травня 2026 року на всіх АЗС, які будуть долучатися.

Чому зросли ціни на пальне

Під час виступу у парламенті 11 березня голова АМКУ Павло Кириленко пояснив, що після зупинки найбільшого нафтопереробного заводу в Україні майже всі світлі нафтопродукти тепер імпортуються. Це призвело до підвищення попиту і, як наслідок, зростання цін.

За його даними, споживання бензину А-95 в Україні збільшилось на 40–70%, а дизельного пального — на 60–140%.

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, очолюваний Данилом Гетманцевим, прогнозує, що вже цієї весни країна може зіткнутися з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів.

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, які категорії населення найперше забезпечать пальним.

Також Новини.LIVE публікував актуальні ціни на пальне.