Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Свириденко повідомила, як держава компенсує людям здорожчання палива

Свириденко повідомила, як держава компенсує людям здорожчання палива

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 13:40
Кешбек за пальне — на яких АЗС працюватиме та скільки повернеться
Юлія Свириденко. Фото: пресслужба Ради

Уряд готує пакет підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребують допомоги у зв'язку з суцільним зростанням цін на нафтопродукти. Він складатиметься з двох частин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко під час години запитань до уряду в п’ятницю, 13 березня.

Реклама
Читайте також:

Держава компенсує витрати на пальне

"Ця підтримка буде складатися з двох частин. Перша частина це цільова підтримка соціальним вразливим категоріям", — сказала Свириденко.

Зокрема, це буде доплата, яка буде спрямовуватися на підтримку пенсіонерів за віком, отримувачів допомоги по інвалідності, малозабезпечених, отримувачів базової соціальної допомоги, ВПО, сімей, дітей. Загалом, це майже 13 мільйонів осіб.

Зазначається, що кошти надійдуть квітні, вони будуть розіслані наявним механізмом через "Укрпошту" і через банківську систему.

Другою частиною буде програма "Кешбек".

"Ця програма для того, щоб підтримати людей під час паливної кризи і забезпечити 15% "Кешбеку" на дизельне пальне, 10% на бензин і пропонує Міністерстві економіки 5% "Кешбеку" на автогаз", — сказала Свириденко.

Ця програма буде тривати до 1 травня 2026 року на всіх АЗС, які будуть долучатися. 

Чому зросли ціни на пальне

Під час виступу у парламенті 11 березня голова АМКУ Павло Кириленко пояснив, що після зупинки найбільшого нафтопереробного заводу в Україні майже всі світлі нафтопродукти тепер імпортуються. Це призвело до підвищення попиту і, як наслідок, зростання цін.

За його даними, споживання бензину А-95 в Україні збільшилось на 40–70%, а дизельного пального — на 60–140%.

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, очолюваний Данилом Гетманцевим, прогнозує, що вже цієї весни країна може зіткнутися з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів.

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, які категорії населення найперше забезпечать пальним

Також Новини.LIVE публікував актуальні ціни на пальне.

Верховна Рада виплати Юлія Свириденко уряд пальне Ціни на пальне кешбек
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації