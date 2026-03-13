Видео
Україна
Кешбек на горючее — сколько будет действовать эта программа

Кешбек на горючее — сколько будет действовать эта программа

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 13:40
Компенсация за рост цен на топливо — какие программы предусматриваются
Юлия Свириденко. Фото: пресс-служба Рады

Правительство готовит пакет поддержки для тех категорий потребителей, которые больше всего нуждаются в помощи в связи со сплошным ростом цен на нефтепродукты. Он будет состоять из двух частей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко во время часа вопросов к правительству в пятницу, 13 марта.

Читайте также:

Государство компенсирует расходы на топливо

"Эта поддержка будет состоять из двух частей. Первая часть  это целевая поддержка социально уязвимым категориям", — сказала Свириденко.

В частности, это будет доплата, которая будет направляться на поддержку пенсионеров по возрасту, получателей пособия по инвалидности, малообеспеченных, получателей базовой социальной помощи, ВПЛ, семей, детей. В общем, это почти 13 миллионов человек.

Отмечается, что средства поступят апреле, они будут разосланы имеющимся механизмом через "Укрпочту" и через банковскую систему.

Второй частью будет программа "Кэшбек".

"Эта программа для того, чтобы поддержать людей во время топливного кризиса и обеспечить 15% "Кэшбэка" на дизельное топливо, 10% на бензин и предлагает Министерстве экономики 5% "Кэшбэка" на автогаз", — сказала Свириденко.

Эта программа будет продолжаться до 1 мая 2026 года на всех АЗС, которые будут приобщаться.

Почему выросли цены на топливо

Во время выступления в парламенте 11 марта глава АМКУ Павел Кириленко объяснил, что после остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Украине почти все светлые нефтепродукты теперь импортируются. Это привело к повышению спроса и, как следствие, росту цен.

По его данным, потребление бензина А-95 в Украине увеличилось на 40-70%, а дизельного топлива — на 60-140%.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемый Даниилом Гетманцевым, прогнозирует, что уже этой весной страна может столкнуться с дефицитом горюче-смазочных материалов.

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, какие категории населения в первую очередь обеспечат топливом.

Также Новини.LIVE публиковал актуальные цены на горючее.

Автор:
Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
