Свириденко: уряд ухвалив програму "Кешбек на пальне"

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд запровадив програму "Кешбек на пальне", яка дозволить українцям отримувати часткову компенсацію при купівлі бензину, дизеля або автогазу на АЗС, які є учасниками цієї програми. Розмір повернення складе від 5% до 15%, що дає можливість заощаджувати кілька гривень на літрі, а максимальна сума — до 1000 грн на місяць.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко у середу, 18 березня.

Програма "Кешбек на пальне" для українців.

Уряд запускає програму "Кешбек на пальне" для українців

Отже, вже з 20 березня в Україні стартує нова програма підтримки водіїв — "Кешбек на пальне". Вона передбачає часткове повернення коштів при купівлі пального на АЗС, які долучилися до проєкту.

Так, українці отримуватимуть 15% від вартості дизеля, 10% — за бензин і 5% — за автогаз. Це дозволяє економити від 2 до 11 грн на літрі, а максимальна сума кешбеку становить до 1000 грн на місяць для однієї людини.

Програма працюватиме до 1 травня і відбувається в межах "Національного кешбеку". Всі АЗС-учасники та актуальний перелік заправок будуть доступні на офіційних ресурсах проєкту.

Для тих, хто вже користується "Національним кешбеком", компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Новим учасникам достатньо відкрити картку в банку-партнері та обрати її для розрахунку у застосунку Дія.

Отримані кошти можна витрачати не лише на пальне. Вони підходять для оплати комунальних послуг, купівлі ліків, продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг або на підтримку воїнів ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно фінансовий експерт Олексій Кущ спрогнозував, що вартість пального в Україні може піднятися до 100 гривень за літр, якщо конфлікт на Близькому Сході триватиме. Він зазначив, що ціни на заправках нині прямо залежать від світових геополітичних процесів.

Своєю чергою, народна депутатка Ніна Южаніна попередила про стрімке зростання цін на пальне в Україні, яке може сягнути 150 гривень за літр. Вона зазначила, що це одразу позначиться на вартості більшості товарів у країні.

У Європі також фіксується значне здорожчання пального. Так, у Німеччині та Польщі літр бензину вже коштує понад 2 євро, а в Берліні дизель продають приблизно по 2,25 євро за літр (113 грн).