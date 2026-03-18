Свириденко: правительство утвердило программу "Кэшбэк на топливо"

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

Правительство ввело программу "Кэшбек на топливо", которая позволит украинцам получать частичную компенсацию при покупке бензина, дизеля или автогаза на АЗС, которые являются участниками этой программы. Размер возврата составит от 5% до 15%, что дает возможность экономить несколько гривен на литре, а максимальная сумма — до 1000 грн в месяц.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко в среду, 18 марта.

Правительство запускает программу "Кэшбек на топливо" для украинцев

Итак, уже с 20 марта в Украине стартует новая программа поддержки водителей — "Кэшбек на топливо". Она предусматривает частичный возврат средств при покупке топлива на АЗС, которые присоединились к проекту.

Так, украинцы будут получать 15% от стоимости дизеля, 10% — за бензин и 5% — за автогаз. Это позволяет экономить от 2 до 11 грн на литре, а максимальная сумма кэшбэка составляет до 1000 грн в месяц для одного человека.

Программа будет работать до 1 мая и происходит в рамках "Национального кэшбэка". Все АЗС-участники и актуальный перечень заправок будут доступны на официальных ресурсах проекта.

Для тех, кто уже пользуется "Национальным кэшбеком", компенсация начисляется автоматически при оплате картой. Новым участникам достаточно открыть карту в банке-партнере и выбрать ее для расчета в приложении Дія.

Полученные средства можно тратить не только на топливо. Они подходят для оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, продуктов украинского производства, книг, почтовых услуг или на поддержку воинов ВСУ.

Напомним, что недавно финансовый эксперт Алексей Кущ спрогнозировал, что стоимость топлива в Украине может подняться до 100 гривен за литр, если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться. Он отметил, что цены на заправках сейчас напрямую зависят от мировых геополитических процессов.

В свою очередь, народный депутат Нина Южанина предупредила о стремительном росте цен на топливо в Украине, которое может достичь 150 гривен за литр. Она отметила, что это сразу скажется на стоимости большинства товаров в стране.

В Европе также фиксируется значительное подорожание топлива. Так, в Германии и Польше литр бензина уже стоит более 2 евро, а в Берлине дизель продают примерно по 2,25 евро за литр (113 грн).