Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договаривается со странами Ближнего Востока о поставках дизеля. По его словам, если у нас возникнет дефицит топлива, то 90% этого дефицита будет именно дизель.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в эфире телемарафона.

"У меня есть вопросы по дефициту дизеля от Кабмина и "Нафтогаза". Понимаю задачу для безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решаю", — сказал президент.

