Дата публікації: 30 березня 2026 11:52
Це важливо: Зеленський про стратегічну співпрацю на Близькому Сході
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський поінфрмував про підсумки свого візиту до країн Близького Сходу. Він зазначив, що було досягнуто історичних домовленостей, зокрема в секторі оборонних технологій. Також лідери країн говорили про десятирічні договори.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Володимира Зеленського у відповідь на питання журналістів у понеділок, 30 березня.

Зеленський про підсумки візиту на Близький Схід та домовленості

Володимир Зеленський повідомив, що країни Близького Сходу загалом позитивно відреагували на ініціативи України щодо поглиблення співпраці. За його словами, Київ налаштований на партнерство за принципом взаємної підтримки.

Під час візитів до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару та Йорданії сторони обговорили перспективи довгострокових домовленостей. Йдеться про співпрацю, розраховану на період до десяти років, зокрема у сфері оборонних технологій.

Серед ключових напрямів — розвиток військових інновацій, посилення протиракетного захисту та підтримка енергетичного сектору, включно з постачанням пального.

Глава держави підкреслив, що такі домовленості можуть стати знаковими, адже раніше Україна не мала настільки глибокого партнерства з країнами цього регіону.

"Ми говоримо про десятирічні договори. Це взаємна допомога, безумовно. Нас цікавить також антибалістична діяльність. Ви знаєте, що у нас з цим дефіцит.

Також у нас є виклики, пов'язані з енергетикою, з дизелем тощо. Тому, на мій погляд, всі наші домовленості, які будуть закріплюватися юридично, є дуже важливими для нашої держави. Таких домовленостей в цьому регіоні України ніколи не було", — розповів лідер.

Зеленський про співпрацю щодо морських дронів

Президент Володимир Зеленський повідомив про досягнуті домовленості з країнами Перської затоки щодо співпраці у сфері морських безпілотників. За його словами, під час переговорів також порушували питання безпеки судноплавства, зокрема в районі Ормузька протока.

Глава держави уточнив, що йдеться не лише про можливі поставки технологій, а й про обмін практичним досвідом. Україна, зокрема, готова ділитися напрацюваннями у використанні морських дронів та створенні багаторівневої системи захисту. 

Окрему увагу сторони приділили темі відновлення безпечного морського руху. Українська сторона представила досвід функціонування Чорноморського коридору, який вдалося забезпечити навіть в умовах повномасштабної війни.

Також обговорюється можливість застосування цих рішень для підвищення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. 

Володимир Зеленський співпраця Близький Схід
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
