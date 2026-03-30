Мы были в Саудовской Аравии, мы были в Абьедных Арабских Эмиратах, также мы были в Катаре, в Гордане и контактировали с другими государствами. Сейчас еще остался сельский секретарь Совета национальной безопасности обороны Кристианом Миров.

У нас будут встречи еще с несколькими представителями. Считаю, что это исторические договоренности. Мы договариваемся о стратегическом сотрудничестве в направлении МилТЭК и в других направлениях.

Мы говорим о десятилетних договорах. Это взаимная помощь, безусловно. Нас интересует также антибаллистическая деятельность.

Вы знаете, что у нас с этим дефицитно. Также у нас есть вызовы, связанные с энергетикой, с дизелем и так далее. Поэтому, на мой взгляд, все наши договоренности, которые будут закрепляться юридически, очень важны для нашего государства.

Таких договоренностей в этом регионе Украины никогда не было.

