Украина и Иордания будут сотрудничать в сфере безопасности: Зеленский

Украина и Иордания работают над усилением партнерства в сфере безопасности. Президент Владимир Зеленский обсудил это во время встречи с Королем Иордании Абдаллой II.

Встреча Зеленского с Королем Иордании

Как отметил Зеленский, во время встречи с Абдаллой II обсудили возможное партнерство Украины и Иордании в сфере безопасности. Кроме того, речь шла об общей ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Президент подчеркнул, что Украина готова сотрудничать для защиты от дроново-ракетных ударов. В то же время он добавил, что важно, чтобы те, кому предлагается экспертиза, также помогали усилению Украины.

"По собственному опыту мы знаем, что без единой системы настроить полноценную защиту людей и критической инфраструктуры просто невозможно. У нас есть эта система, потому что уже пятый год полномасштабной войны мы вынуждены бороться против постоянных российских ударов с использованием, в частности, иранских дронов", — отметил Зеленский.

Визит Зеленского в Иорданию

Глава государства Владимир Зеленский в воскресенье, 29 марта, прибыл с официальным визитом в Королевство Иордания. В рамках визита запланирован ряд важных встреч. Основная тема обсуждений — безопасность.

Как сообщали ранее Новини.LIVE со ссылкой на Президента Владимира Зеленского, Украина направила собственных экспертов по БпЛА для защиты баз США в Иордании. С просьбой о помощи к Киеву обратился Вашингтон. Украина отреагировала незамедлительно.