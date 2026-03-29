Зеленский: за неделю РФ выпустила по Украине более трех тысяч БпЛА

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только за эту неделю российские оккупанты атаковали Украину более чем 3 000 БпЛА. Кроме того, захватчики выпустили по украинским городам 40 ракет. Глава государства отметил, что Россия продолжает усиливать удары по Украине.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в воскресенье, 29 марта.

Итак, по информации Владимира Зеленского, только за последнюю неделю Россия применила против украинских городов и громад более 3000 ударных дронов, из которых значительная часть — типа "Шахед".

Кроме этого, враг выпустил более 1 450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет различных типов, не сбавляя обороты войны и одновременно способствуя глобальной дестабилизации.

Зеленский отметил международные последствия атак и необходимость координации усилий для безопасности:

"И важно, чтобы мир не терял времени и возможностей. Нужны четкие, решительные и скоординированные усилия, чтобы дать реальную защиту жизни и остановить войны. Надо строить совместные и современные системы защиты, проверенные войной. Развивать совместные производства современного и эффективного оружия. Объединять возможности, чтобы и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в других частях мира можно было жить в мире".

Президент поблагодарил всех партнеров и союзников, которые помогают Украине противостоять агрессии.

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 29 марта российские войска нанесли удары по Хмельницкой области. Местные жители слышали громкие взрывы. В результате атаки были перебои с электроснабжением.

Также Новини.LIVE сообщали о последствиях атаки РФ на Николаевскую область 29 марта. В результате вражеского обстрела пострадали по меньшей мере десять человек, среди них есть дети. Также зафиксированы значительные разрушения.