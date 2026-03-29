Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад три тисячі БпЛА

Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад три тисячі БпЛА

Дата публікації: 29 березня 2026 10:59
Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад три тисячі БпЛА
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише за цей тиждень російські окупанти атакували Україну більш ніж 3 000 БпЛА. Крім того, загарбники випустили по українських містах 40 ракет. Глава держави зазначив, що Росія продовжує посилювати удари по Україні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у неділю, 29 березня.

Зеленський про атаки РФ на Україну протягом тижня

Отже, за інформацією Володимира Зеленського, лише за останній тиждень Росія застосувала проти українських міст і громад понад 3 000 ударних дронів, з яких значна частина — типу "Шахед".

Окрім цього, ворог випустив понад 1 450 керованих авіаційних бомб та ще 40 ракет різних типів, не зменшуючи обертів війни та одночасно сприяючи глобальній дестабілізації.

Зеленський наголосив на міжнародних наслідках атак і необхідності координації зусиль для безпеки:

"І важливо, щоб світ не втрачав часу та можливостей. Потрібні чіткі, рішучі та скоординовані зусилля, щоб дати реальний захист життю та зупинити війни. Треба будувати спільні й сучасні системи захисту, перевірені війною. Розвивати спільні виробництва сучасної та ефективної зброї. Об’єднувати можливості, щоб і в Європі, і на Близькому Сході, і в інших частинах світу можна було жити в мирі". 

Президент подякував усім партнерам та союзникам, які допомагають Україні протистояти агресії.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 29 березня російські війська завдали ударів по Хмельницькій області. Місцеві мешканці чули гучні вибухи. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням.

Також Новини.LIVE повідомляли про наслідки атаки РФ на Миколаївську область 29 березня. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало щонайменше десять людей, серед них є діти. Також зафіксовано значні руйнування.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
